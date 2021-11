Economia

Modica, iniziano i lavori per le rotatorie di contrada Quartarella

Modica - Iniziano oggi i lavori per le rotatorie di contrada Quartarella a Modica. Nelle prossime settimane c.da Quartarella sarà interessata dai lavori per la realizzazione di due rotatorie all’altezza dell’incrocio tra via Cava Gucciardo e Via Sorda Sampieri e all’incrocio tra Via Cava Gucciardo e Via Quartarella Serrauccelli. I lavori sono iniziati questa mattina e saranno totalmente coperti dalla ditta Giap che ha risposto all’avviso pubblico aggiudicandosi la realizzazione e la manutenzione delle due importanti infrastrutture che potrà personalizzare con il proprio marchio. Questa mattina il Sindaco ha presenziato all’avvio dei lavori: “Siamo soddisfatti di questo accordo raggiunto con la ditta Giap che, ricalcando quanto fatto già con altre infrastrutture simili disseminate nel nostro territorio, si occuperà interamente della loro realizzazione.Una volta finite saranno di grandissimo aiuto per regolamentare il traffico intenso che percorre, in particolar modo, la Via Sorda Sampieri sia in entrata che in uscita dalla Città. Questo incrocio è stato in passato teatro di numerosi incidenti stradali. Grazie alla nuova rotatoria adesso sarà messo in sicurezza così come quello che esiste all’intersezione delle Vie Cava Gucciardo e Quartarella Serrauccelli, negli ultimi anni diventato snodo centrale per l’aumento esponenziale della popolazione residente”.

