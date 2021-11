Dal mondo

Cleo Smith, bambina ritrovata in Australia: rapita dal collezionista di bambole

Ritrovata la piccola Cleo Smith, la bambina scomparsa in Australia. E’ stata ritrovata a casa di Terence Darrell Kelly, 36 anni, presunto rapitore che colleziona bambole Bratz e sui social media si presenta con indosso magliette dei cartoni animati. Questi sono i primi dettagli emersi dall'arresto del'uomo, dopo che gli investigatori hanno trovato la piccola all'interno della sua abitazione nelle prime ore di mercoledì. La sua immagine è stata passata al vaglio degli inquirenti ed emerge il profilo di un uomo ossessionato dalle bambole, tanto da pubblicare sui social la foto della sua stanza dedicata ai giocattoli. Molti i suoi profili, come a voler rappresentare tutte le sue personalità.Non solo: come è stato riportato dai suoi vicini alla testata The West Australian, il signor Kelly è stato descritto come "un uomo tranquillo e riservato". Tutti lo conoscevano e alcuni lo hanno definito "come di famiglia", tanto da rimanere scioccati nello scoprire che proprio lui nascondeva una bambina di quattro anni nella sua stanza da letto. La svolta è venuta dai pannolini. Ad Henry Dodd sembra strano che Terry Kelly compri una confezione di Kimbies, popolare marca di pannolini per bambine, al supermercato di Carnarvon, la cittadina di 5 mila abitanti nell'Australia occidentale in cui entrambi vivono. "È un balordo che conosco soltanto di vista", ha raccontato alla polizia, "ma so che non ha figli". La sua segnalazione ha messo in moto la fase decisiva della caccia per trovare Cleo Smith, la bambina di quattro anni scomparsa dal campeggio in cui era andata in vacanza con la famiglia e liberata in un casolare dilapidato dopo diciotto giorni di affannose ricerche.La baracca dalle finestre verniciate di nero, affinché nessuno possa guardarci dentro, appartiene a Terry Kelly, 36 anni, l'uomo incriminato per un rapimento che ha tenuto il mondo con il fiato sospeso per due settimane e mezzo. Cosa ci sia dentro l'abitazione lo rivelano le immagini postate dallo stesso Kelly sui social media: pareti di scaffali pieni di bambole, molte delle quali ancora dentro le scatole dell'acquisto. Le sue preferite erano le Bratz, una linea di bambole della Mga Entertainment alte 25 centimetri, caratterizzate da proporzioni innaturali: testa molto larga rispetto al corpo, occhi enormi, labbra gonfie, nasi piccoli e gambe lunghissime. Rivolte a un pubblico fra i quattro e i dodici anni d'età, hanno avuto così successo da favorire lo sviluppo di cartoni animati, film e videogiochi, oscurando le rivali della Barbie. "Adoro portare le mie bambole a fare un giro in macchina", scriveva Kelly in un post su Facebook dell'aprile 2020, ritratto in auto, in canottiera, con una bambola in grembo. "Mi piace pettinare loro i capelli e farci un selfie insieme". In un altro post sullo stesso social lo si vede con una bambola per braccio: "Non c'è niente di meglio - commenta - che rilassarsi a casa con le mie Bratz".L'uomo è già stato portato davanti al tribunale dei magistrati di Carnarvon con l'accusa di aver preso con la forza un bambino di età inferiore ai 16 anni ed è stato rappresentato da un avvocato del Geraldton Aboriginal Legal Service, che è apparso tramite collegamento video e non ha presentato domanda di cauzione per suo conto. I detective della task force Rodia, composta da 160 membri, coloro che hanno riportato a casa Cleo, hanno presenziato durante la sua breve apparizione. Kelly affronterà nuovamente il tribunale tramite collegamento video il mese prossimo.

