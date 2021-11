Delfino in difficoltÃ  nel mare di Camarina: 2 agenti in acqua per salvarlo FOTO

Attualità

Delfino in difficoltà nel mare di Camarina: 2 agenti in acqua per salvarlo FOTO

Vittoria – Vedono un grande delfino in difficoltà in riva al mare, in procinto di spiaggiarsi e morire, e scendono in spiaggia per cercare di salvarlo. E’ accaduto oggi nel mare di Scoglitti. A compiere il bellissimo gesto sono stati due agenti della Polizia Municipale di Vittoria in servizio nella frazione rivierasca. I due agenti sono subito entrati in acqua per aiutare il bellissimo esemplare. Nel frattempo in supporto ai due agenti sono arrivati anche dieci pescatori dal porto di Scooglitti che sono riusciti ad accompagnare il delfino disorientato al largo della costa. Attivato il servizio veterinario e nucleo recupero fauna marina e informata la Capitaneria di Porto di Pozzallo. (Foto Franco Assenza)

