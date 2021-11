Attualità Sanità

Carmelo Fidone nuovo primario del laboratorio Analisi di Ragusa

Ragusa, 5 novembre 2021 – Il dr. Carmelo Fidone, nato nel 1958, è il nuovo primario dell’UOC Laboratorio Analisi di Ragusa. Gli è stato conferito l’incarico quinquennale di direttore riportando il maggiore punteggio a seguito della procedura selettiva per pubblico concorso. Laurea in Medicina e Chirurgia - Università degli Studi di Catania. Abilitazione alla professione di Medico-Chirurgo - Università degli Studi di Catania. Specializzazione in Ematologia Generale, Clinica e di Laboratorio Università degli Studi di Catania. Ha svolto attività di docenza in Ematologia ed Immunoematologia scuola di "Scienze Infermieristiche". All’Asp di Ragusa registra un’anzianità di servizio di anni 28 anni maturati nei ruoli di: Dirigente Medico nell’U.O.C. di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale; responsabile della U.O.S di Talassemia.Direttore della U.O.S.D. di Talassemia; coordinatore della "Equipe multidisciplinare per la cura delle complicanze delle Talassemie". Ha contribuito attivamente a implementare le attività di conseguimento della certificazione ISO 9001 presso il SIMT di Ragusa in modo particolare con la stesura diretta dei protocolli di diagnosi e cura delle talassemie e della malattia drepanocitica e relative istruzioni di lavoro. Abilitato alle funzioni di Direttore di Struttura Complessa presso il CEFPAS di Caltanissetta. Membro della Commissione Regionale per la Diagnosi e cura delle Talassemie nell'Assessorato della Salute - Regione Siciliana. Responsabile scientifico incaricato dall'Assessorato per la Salute della Regione Siciliana dei progetti per la ricerca sanitaria finalizzata alla prevenzione e cura della Talassemia.Collaboratore della SITE - Società Italiana delle Talassemie ed Emoglobinopatie - per la redazione delle linee guida nazionali per "Eritroexchange manuale nelle drepanocitosi". Relatore in numerosi congressi nazionali sulle Emoglobinopatie, Medicina Trasfusionale, Immunoematologia. Primo autore e co-autore di 19 pubblicazioni scientifiche in extenso in lingua inglese e pubblicati su riviste internazionali ad alto impact factor. Primo autore e co-autore di n.50 abstracts di pubblicazioni scientifiche a congressi. «Formulo i migliori auguri per un proficuo lavoro al dr. Fidone – ha dichiarato il direttore generale, Angerlo Aliquò - un professionista che ha già ricoperto incarichi di responsabilità e vanta un alto livello di prestazioni effettuate nella sua lunga e intensa carriera.La nomina del dottor Fidone non fa altro che confermare il nostro percorso volto a garantire sempre il mantenimento degli elevati livelli di qualità della nostra Azienda». Foto: Carmelo Fidone

