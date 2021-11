Sicilia

Bonus terme da 200 euro per tutti: come funziona e come averlo

Il bonus terme 2021 da 200 euro per tutti comincia a diventare realtà, vediamo come funziona e come averlo. Il bonus terme da 200 euro è aperto a tutti i cittadini italiani maggiorenni, senza limiti di Isee, nei limiti di un bonus per persona. L'ultimo passaggio formale è arrivato martedì 2 novembre con la pubblicazione delle strutture accreditate per usufruire del bonus. Sono 117 in tutta Italia e sono consultabili qui.Il bonus terme o incentivo da 200 euro copre fino al 100% della spesa, con un tetto massimo di 200 euro e l’eventuale costo eccedente a carico del consumatore. Chiunque voglia ottenere il bonus, dall’8 novembre dovrà andare in uno degli stabilimenti accreditati, dove riceverà un attestato di prenotazione che ha validità di 60 giorni. In varie Regioni d’Italia ci sono le strutture termali che aderiscono a questa iniziativa del Governo e tra queste c’è anche la Sicilia con due strutture: Terme Acqua Pia Wellness & SPA – (Montevago, Agrigento) e Terme Gorga – (Calatafimi-Segesta, Trapani).Come funziona e come ottenere il bonus termeLa concessione del bonus terme avviene attraverso le strutture accreditate che a loro volta invieranno le domande a Invitalia. A partire dall'8 novembre le strutture trasmetteranno a Invitalia le richieste pervenute, che però possono essere già preventivamente raccolte. Alcune strutture presentano infatti già all'interno del proprio sito una finestra di prenotazione per "mettersi in fila" per il contributo in cui inserire i propri riferimenti anagrafici, compreso il codice fiscale. I bonus verranno concessi sulla base dell'ordine cronologico di presentazione.Come si può spendere il bonus termeSarà Invitalia a comunicare alle strutture l'elenco dei beneficiari del bonus, che a loro volta sranno conttattati dalle strutture. Una volta concesso, il bonus può coprire fino al 100% della spesa per l'acquisto di un servizio termale, escluse le attività di alloggio e ristorazione. Il tutto per un importo massimo di 200 euroRequisiti e limitazioni del bonus termeCome spiegato sul sito di Invitalia, esistono comunque delle limitazioni per l'utilizzo del bonus. Il bonus è riservato ai cittadini maggiorenni residenti in Italia. Il bonus non può essere concesso per servizi termali già a carico del Servizio sanitario nazionale, di altri enti pubblici o oggetto di ulteriori benefici riconosciuti al cittadino. Il bonus non è cedibile a terzi, né a titolo gratuito né in cambio di un corrispettivo in denaro. Il bonus non costituisce reddito imponibile del cittadino che ne beneficia e non può essere calcolato nel valore dell’indicatore della situazione economica equivalente – ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n.159. Il bonus non può essere utilizzato per i servizi di ristorazione e ospitalità.

Sarà Invitalia a comunicare alle strutture l'elenco dei beneficiari del bonus, che a loro volta sranno conttattati dalle strutture. Una volta concesso, il bonus può coprire fino al 100% della spesa per l'acquisto di un servizio termale, escluse le attività di alloggio e ristorazione. Il tutto per un importo massimo di 200 euro

Come spiegato sul sito di Invitalia, esistono comunque delle limitazioni per l'utilizzo del bonus. Il bonus è riservato ai cittadini maggiorenni residenti in Italia. Il bonus non può essere concesso per servizi termali già a carico del Servizio sanitario nazionale, di altri enti pubblici o oggetto di ulteriori benefici riconosciuti al cittadino. Il bonus non è cedibile a terzi, né a titolo gratuito né in cambio di un corrispettivo in denaro. Il bonus non costituisce reddito imponibile del cittadino che ne beneficia e non può essere calcolato nel valore dell'indicatore della situazione economica equivalente – ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n.159. Il bonus non può essere utilizzato per i servizi di ristorazione e ospitalità.