Sicilia

Belen Rodriguez alla Scala dei Turchi FOTO

Galllery

Agrigento - La splendida Belen Rodriguez alla Scala dei Turchi di Agrigento. La showgirl in questi giorni ha postato molte foto con diversi abiti colorati sul suo profilo Instagram mentre si trova alla Scala dei Turchi. Belen si trova in Sicilia, insieme alla sorella Cecilia e al fratello Jeremias e Ignazio Moser, fidanzato di Cecilia. Dalle foto si vede un vero e proprio set con tanto di stand per ospitare cambi d'abito, per proteggere strumenti e consentire il maquillage per le due sorelle-modelle. La Sicilia è stata scelta per il lancio del brand di famiglia "Hinnominate", marchio street couture nato dalla co-lab tra Dream Project Spa e i tre fratelli argentini ormai trapiantati in Italia.Anche l'associazione ambientalista Mareamico di Agrigento ha postato foto dei set pubblicitari commentando: "Mentre Belén e Cecilia Rodrìguez lanciano il brand di famiglia nella splendida Punta bianca, i militari continuano a danneggiare il nostro territorio, con le consuete esercitazioni".

