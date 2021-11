Salute e benessere

Metti un baffo a novembre

In Italia ogni anno sono quasi 40 mila i nuovi casi di tumore alla prostata. La ricerca medica ha fatto enormi progressi nel trattamento e nella cura di questo tumore, ma non basta: il primo passo deve essere fatto dagli uomini con la prevenzione, un esame in più può salvare la vita.A novembre, in occasione del movimento Movember, dall’unione di "Moustache", parola inglese per baffi, e “November”, dedicato all’informazione, prevenzione e cura della salute maschile, Janssen Oncology, con il patrocinio di Europa Uomo, Fondazione Pro e Salute Uomo, promuove la campagna di sensibilizzazione “Metti un Baffo a Novembre” sull’importanza della prevenzione del tumore alla prostata.Il lancio della campagna rappresenterà un’occasione per il confronto tra i principali attori attivi nella lotta al tumore alla prostata per fare il punto sui risultati della ricerca in quest’area terapeutica e sottolineare l’importanza della prevenzione.Prevenzione tumore alla prostataAll’evento parteciperanno: Maria Laura De Cristofaro, Presidente Europa Uomo, Vincenzo Mirone, Presidente Fondazione PRO (in collegamento da remoto), Amilcare Brambilla, Responsabile Salute Uomo, Roberto Sabbatini, Dirigente Medico Ospedaliero di Oncologia, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, Loredana Bergamini, Direttore Medico Janssen Italia. Modera: Nicoletta Carbone, Giornalista Radio 24

