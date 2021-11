Salute e benessere

Come dimagrire mangiando e come accelerare il metabolismo con i booster

Sei a dieta e non dimagrisci? E’ colpa del metabolismo lento. Vediamo alcuni consigli utili per dimagrire mangiando e come accelerare il metabolismo con i booster. A volte capita che, nonostante mangiamo meno e pratichiamo regolarmente un'attività sportiva, non riusciamo perdere quei chili di troppo accumulati sul giro vita o sui fianchi. È come se ci fosse qualcosa di sconosciuto che blocca il nostro metabolismo, che ci impedisce di dimagrire come e quanto vorremmo. A parte evitare di commettere qualche piccolo errore come, per esempio, non leggere le etichette degli alimenti (lo sapevate che alcune formule light o senza grassi, per compensare il sapore, sono ricche di zuccheri aggiunti?) o rinunciare alla merenda (uno snack a metà pomeriggio, uno yogurt o della frutta secca, ci permette di non arrivare troppo affamate a cena) mai come in questo caso la scelta di cibi appropriati diventa fondamentale.Per accelerare il metabolismo bisogna inerire nella propria dieta alcuni alimenti booster. Ma cosa sono gli alimenti booster? Gli alimenti booster attivano i meccanismi brucia grassi del nostro organismo, risvegliando un metabolismo sopito. Ecco alcuni alimenti booster per accelerare il metabolismo e dimagrire mangiano: zenzero, curcuma, guaranà, peperoncino e spezie. Ma anche frutti di bosco, more, mirtilli,lamponi, mandorle e cioccolato fondente e verdura colorata come peperoni, broccoli, pomodori.Questi sono solo alcuni di quegli alimenti utili al nostro organismo per metabolizzare meglio i grassi e i carboidrati.

