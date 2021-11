Come dimagrire bene e in salute a novembre mangiando kiwi: menÃ¹

Salute e benessere

Come dimagrire bene e in salute a novembre mangiando kiwi: menù

Come dimagrire bene e in salute a novembre mangiando kiwi? E’ semplice basta inserire questo piccolo e delizioso frutto nella propria alimentazione giornaliera. Non tutti sanno che il kiwi è noto per le sue proprietà diuretiche che aiutano a perdere peso e nello stesso tempo lo si fa in salute poiché il kiwi è ricco di vitamine ed è un ottimo antiossidante. Ma vediamo come dimagrire fino a 3 kg in una settimana con la dieta del kiwi in un menù completo settimanale ma prima vediamo le proprietà benefiche del piccolo frutto verde.

Dieta del kiwi, come funziona

La dieta del kiwi sfrutta le potenzialità diuretiche e disintossicanti di questo frutto che è tra l’altro un alimento antiossidante, a basso contenuto calorico e dall’effetto lassativo. Sostanzialmente questo regime alimentare propone di affiancare ad una classica dieta ipocalorica il consumo di kiwi che si aggiungono ad ogni pasto (o quasi) interi oppure sotto forma di frullato o macedonia. Può essere consigliata alle persone che vogliono perdere qualche chilo (2-3) in maniera veloce, ad esempio dopo i periodi di festività per rimettersi in forma in poco tempo. La dieta del kiwi va seguita per soli 7 giorni ma oltre a stare attenti all’alimentazione è fondamentale anche bere molta acqua per favorire l’eliminazione dei liquidi in eccesso. Kiwi: benefici e controindicazioni

I kiwi sono importanti fonti di potassio, fibre e antiossidanti. Questi ultimi (in particolare la vitamina C) possono contribuire a neutralizzare i radicali liberi che possono danneggiare le cellule e il loro DNA e promuovere lo sviluppo di infiammazione e tumori. La vitamina C del kiwi sembra inoltre proteggere dai sintomi respiratori dall'asma, e insieme ai polifenoli e al potassio può aiutare a proteggere la salute cardiovascolare. All'interno del kiwi si trovano però anche ossalati, sostanze naturali che in concentrazioni troppo elevate possono contribuire alla formazione di calcoli; per questo motivo il suo consumo può essere controindicato in presenza di problemi a reni o cistifellea, soprattutto se non adeguatamente trattati. Infine, il kiwi contiene molecole associate alla cosiddetta sindrome lattice-frutta. In caso di allergia al lattice è quindi bene fare attenzione al consumo di kiwi.

Chi segue la dieta del kiwi può mangiare alimenti leggeri come carne e formaggi magri, pesce, pane e pasta integrale, verdura, frutta e yogurt magro. Contemporaneamente però si devono consumare molti kiwi. Questo frutto può essere aggiunto ad esempio a delle macedonie, allo yogurt, ai cereali per la colazione ma ci sono anche ricette salate in cui si unisce il kiwi a delle insalate esotiche o addirittura a dei primi piatti. Si tratta infatti di un ingrediente versatile, per chi sa come utilizzarlo.

Lunedì: colazione con 3 kiwi, 2 fette biscottate con marmellata senza zucchero, tè verde. Pranzo: risotto ai funghi o con altri condimenti leggeri, insalatona e kiwi. Cena: zuppa di legumi, verdure miste e kiwi.

Martedì: Colazione con uno yogurt magro con 2 kiwi a pezzi. Pranzo: pasta integrale al sugo con parmigiano e verdure, un kiwi. Cena: carne magra con verdure grigliate e kiwi.

Mercoledì: colazione con 3 kiwi, 2 fette biscottate con marmellata senza zucchero, tè verde. Pranzo: pasta al pesto, gamberetti e insalata, un kiwi. Cena: formaggio magro (ad esempio ricotta) con verdure di stagione, pane integrale e un kiwi.

Giovedì: colazione con una macedonia di frutta con 2 kiwi e tè verde. Pranzo: insalata di cereali con verdure miste, un kiwi. Cena: vellutata di verdure di stagione più un affettato magro e un kiwi

Venerdì: colazione con latte scremato con cereali integrali e 2 kiwi. Pranzo: spaghetti o pasta di riso con verdure, fesa di tacchino, un kiwi. Cena: pesce alla piastra con contorno di verdure, pane integrale e kiwi.

Sabato: colazione con 3 kiwi, 2 fette biscottate con marmellata senza zucchero, tè verde. Pranzo: insalatona con verdure e formaggio, pane integrale, un kiwi. Cena: bresaola e rughetta con pane integrale e kiwi