Salute e benessere

Aston Kuster in ospedale per la dieta fruttariana: è pericolosa

Il famoso attore Ashton Kutcher è finito in ospedale per la dieta fruttariana. L’attore si era talmente immedesimato nella parte di Steve Jobs nel film del 2013, che si era messo a mangiare solo frutta e carota. Durante l’ultima fase della sua vita Jobs aveva infatti iniziato a mangiare esclusivamente frutta, forse per contrastare il cancro al pancreas che gli aveva ormai ridotto quasi ogni speranza di vita. Mila Kunis, moglie di Kutcher, ha rivelato pochi giorni fa che questa sua scelta lo ha spedito per ben due volte dritto all’ospedale per l’insorgenza di una pancreatite. In questi giorni è così finita sotto accusa la dieta di riferimento di queste scelte, quella fruttariana. Una dieta che è “fondamentalmente un modello alimentare basato sull’uso della frutta fresca e di semi oleosi come noci, mandorle, pinoli, semi di girasole…”, ci spiega il professor Pier Luigi Rossi, medico specialista in Scienza dell’alimentazione e docente all’Università degli Studi di Siena.“La dieta fruttariana può portare a gravissimi problemi», aveva raccontato tempo dopo Kutcher a Usa Today, durante il festival Sundance. «Sono finito in ospedale due giorni prima dell’inizio delle riprese. Ero piegato in due dal dolore. I livelli del mio pancreas erano del tutto fuori norma, è stato terrificante, la cosa più terrificante della mia vita”.

