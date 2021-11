Moda e spettacolo

U2, arriva il nuovo singolo Your Song Saved My Life

MILANO - Esce ’’Your Song Saved My Life’’, il nuovo singolo degli U2, primo inedito dal 2019, tratto dalla colonna sonora del film ’’Sing 2’’ che sarà pubblicata il prossimo 17 dicembre su etichetta Illumination/ Universal Pictures e Republic Records. In ’’Sing 2’’, sequel di ’’Sing’’ (2016) e nelle sale italiane dal 23 dicembre, Bono farà il suo debutto nel cinema d’animazione come voce di Clay Calloway. Nel corso degli anni gli U2 hanno contribuito a numerose colonne sonore di film e hanno ricevuto due nomination nella categoria miglior canzone originale agli Academy Awards per il brano ’’The Hands That Built America’’ (Gangs of New York, 2003) e ’’Ordinary Love’’ (Mandela: Long Walk To Freedom, 2014).

