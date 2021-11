Economia Tributi

Scicli, scadenza e agevolazioni Tari: proroga al 22 novembre

Scicli - Riduzioni/agevolazioni Tari a Scicli, prorogata la scadenza del 27 ottobre al 22 novembre. Riduzioni/agevolazioni TARI annualità 2020/2021, da emergenza epidemiologica COVID 19. Il Settore Entrate - Sviluppo Economico del Comune di Scicli rende noto che con determina del capo Settore R.G. n. 1394 del 02/11/2021 la scadenza 27 ottobre 2021 è stata prorogata al 22 novembre 2021, per presentare la domanda per la concessione delle riduzioni/agevolazioni TARI per l'emergenza epidemiologica da COVID 19.

