Cronaca

Incidente all'uscita di Santa Croce Camerina: un ferito FOTO

Galllery

Santa Croce Camerina – Incidente stradale autonomo stasera sulla Sp 20 e precisamente all'uscita di Santa Croce Camerina. Un automobilista che viaggiava a bordo di una Nissan Qashqai per cause ancora in corso di accertamento ha perso il controllo dell’auto finendo prima nella corsia opposta e poi ribaltandosi. Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 che ha trasportato il conducente dell’auto al pronto Soccorso dell’ospedale Guzzardi di Vittoria. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la Polizia Stradale per i rilievi del sinistro. (Foto Assenza)

Santa Croce Camerina – Incidente stradale autonomo stasera sulla Sp 20 e precisamente all'uscita di Santa Croce Camerina. Un automobilista che viaggiava a bordo di una Nissan Qashqai per cause ancora in corso di accertamento ha perso il controllo dell’auto finendo prima nella corsia opposta e poi ribaltandosi. Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 che ha trasportato il conducente dell’auto al pronto Soccorso dell’ospedale Guzzardi di Vittoria. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la Polizia Stradale per i rilievi del sinistro. (Foto Assenza)