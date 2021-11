Attualità

4 novembre a Modica: sobria cerimonia FOTO

Galllery

Modica - La ricorrenza della festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate si è svolta a Modica in forma sobria e in pieno rispetto dei protocolli anti COVID. Il Sindaco Ignazio Abbate, ha deposto una corona d’alloro alla memoria dei Caduti della prima Guerra Mondiale, subito dopo un momento di raccoglimento sulle note del Silenzio d’ordinanza e dell’Inno nazionale di Mameli. Alla cerimonia era presente il Vice Sindaco, Rosario Viola, l’Assessore Linguanti, l’Assessore Maria Monisteri, i Consiglieri comunali Rita Floridia, Giorgio Civello, e Giovanni Spadaro, i rappresentanti dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato, l’Associazione Unuci (ufficiali in concedo d’Italia) l’Associazione Vigili in concedo e il comandante della Polizia Locale, Rosario Cannizzaro e alcuni cittadini che hanno partecipato per onorare i Caduti in guerra.

Modica - La ricorrenza della festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate si è svolta a Modica in forma sobria e in pieno rispetto dei protocolli anti COVID. Il Sindaco Ignazio Abbate, ha deposto una corona d’alloro alla memoria dei Caduti della prima Guerra Mondiale, subito dopo un momento di raccoglimento sulle note del Silenzio d’ordinanza e dell’Inno nazionale di Mameli. Alla cerimonia era presente il Vice Sindaco, Rosario Viola, l’Assessore Linguanti, l’Assessore Maria Monisteri, i Consiglieri comunali Rita Floridia, Giorgio Civello, e Giovanni Spadaro, i rappresentanti dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato, l’Associazione Unuci (ufficiali in concedo d’Italia) l’Associazione Vigili in concedo e il comandante della Polizia Locale, Rosario Cannizzaro e alcuni cittadini che hanno partecipato per onorare i Caduti in guerra.