Attualità

3 Comuni del Ragusano sono Covid Free

Ragusa – Tre Comuni in provincia di Ragusa sono Covid Free. Si tratta di Acate, Monterosso e Scicli. Anche oggi questi tre Comuni iblei mantengono il dato dei contagi a zero. Complessivamente i positivi al coronavirus anche negli altri Comuni del Ragusano hanno registrato nelle ultime settimane un calo importante così come i ricoverati in ospedale. Oggi,4 novembre, secondo i dati dell’Asp di Ragusa i ricoverati in ospedale sono 4. Ecco nel dettaglio la situazione dei contagi in provincia di Ragusa e i positivi nei singoli Comuni Iblei: 0 (Covid Free) Acate, 7 Chiaramonte Gulfi, 10 (+1) Comiso, 5 Giarratana, 3 Ispica, 9 Modica, 0 (Covid Free) Monterosso, 3 Pozzallo, 39 (+4) Ragusa, 6 (-1) Santa Croce Camerina, 0 (Covid free) Scicli, 19 (+1) Vittoria.Dati dei ricoverati in ospedale a Ragusa e Catania Ecco i dati dei 4 ricoverati per Covid in ospedale a Ragusa e Catania: 3 nel reparto di Malattie Infettive (2 residenti e 1 proveniente da fuori provincia), e 1 all’ospedale San Marco di Catania.

Ragusa – Tre Comuni in provincia di Ragusa sono Covid Free. Si tratta di Acate, Monterosso e Scicli. Anche oggi questi tre Comuni iblei mantengono il dato dei contagi a zero. Complessivamente i positivi al coronavirus anche negli altri Comuni del Ragusano hanno registrato nelle ultime settimane un calo importante così come i ricoverati in ospedale. Oggi,4 novembre, secondo i dati dell’Asp di Ragusa i ricoverati in ospedale sono 4. Ecco nel dettaglio la situazione dei contagi in provincia di Ragusa e i positivi nei singoli Comuni Iblei: 0 (Covid Free) Acate, 7 Chiaramonte Gulfi, 10 (+1) Comiso, 5 Giarratana, 3 Ispica, 9 Modica, 0 (Covid Free) Monterosso, 3 Pozzallo, 39 (+4) Ragusa, 6 (-1) Santa Croce Camerina, 0 (Covid free) Scicli, 19 (+1) Vittoria. Dati dei ricoverati in ospedale a Ragusa e Catania

Ecco i dati dei 4 ricoverati per Covid in ospedale a Ragusa e Catania: 3 nel reparto di Malattie Infettive (2 residenti e 1 proveniente da fuori provincia), e 1 all’ospedale San Marco di Catania. Ecco i dati dei 4 ricoverati per Covid in ospedale a Ragusa e Catania: 3 nel reparto di Malattie Infettive (2 residenti e 1 proveniente da fuori provincia), e 1 all’ospedale San Marco di Catania.