Appuntamenti

Ragusa, si commemorano i caduti: cittadinanza al Milite Ignoto

Ragusa- A Ragusa si commemorano i caduti. Ragusa celebra, insieme al resto d’Italia, il 4 novembre, giornata dell’Unità d’Italia e delle Forze armate. Nell’ambito del programma predisposto dalla Prefettura cittadina, l’amministrazione comunale ha voluto dedicare un momento dedicato alla commemorazione dei Caduti dinanzi alla stele di Piazza del Popolo, recentemente restaurata. L’inizio delle cerimonie ufficiali avverrà alle 10, mentre alle 11,30 ci sarà la cerimonia a Piazza del Popolo. E in occasione delle celebrazioni del 4 novembre il capogruppo 5 stelle al Comune di Ragusa, Sergio Firrincieli ricorda che il consiglio comunale ha recentemente accolta la proposta del gruppo per la concessione della cittadinanza ooraria al Milite ignoto.Afferma dunque Firrincieli ”anche i Cinque Stelle parteciperanno alle cerimonie che si terranno nel Giorno dell’Unità nazionale e nella Giornata delle forze armate in programma in piazza San Giovanni, a Ragusa, a partire dalle 10, sul sagrato della piazza. Quest’anno, poi, la celebrazione assumerà una rilevanza ancora più significativa per il conferimento della cittadinanza onoraria al Milite ignoto deliberata dall’Amministrazione comunale”. E il capogruppo pentastellato ribadisce “è stato proprio il gruppo pentastellato, nelle scorse settimane e in vista dell’evento celebrativo del 4 novembre, a proporre l’ordine del giorno sulla cittadinanza onoraria in questione. Le iniziative si terranno in occasione del Centenario della traslazione del Milite ignoto nel sacello dell’Altare della patria.Avremo modo, con la presenza di tutti i rappresentanti delle istituzioni, di contribuire ad affermare l’alto significato dell’evento nel ricordo dei caduti per la nostra Patria”. (da.di.)

Ragusa- A Ragusa si commemorano i caduti. Ragusa celebra, insieme al resto d’Italia, il 4 novembre, giornata dell’Unità d’Italia e delle Forze armate. Nell’ambito del programma predisposto dalla Prefettura cittadina, l’amministrazione comunale ha voluto dedicare un momento dedicato alla commemorazione dei Caduti dinanzi alla stele di Piazza del Popolo, recentemente restaurata. L’inizio delle cerimonie ufficiali avverrà alle 10, mentre alle 11,30 ci sarà la cerimonia a Piazza del Popolo. E in occasione delle celebrazioni del 4 novembre il capogruppo 5 stelle al Comune di Ragusa, Sergio Firrincieli ricorda che il consiglio comunale ha recentemente accolta la proposta del gruppo per la concessione della cittadinanza ooraria al Milite ignoto. Afferma dunque Firrincieli ”anche i Cinque Stelle parteciperanno alle cerimonie che si terranno nel Giorno dell’Unità nazionale e nella Giornata delle forze armate in programma in piazza San Giovanni, a Ragusa, a partire dalle 10, sul sagrato della piazza. Quest’anno, poi, la celebrazione assumerà una rilevanza ancora più significativa per il conferimento della cittadinanza onoraria al Milite ignoto deliberata dall’Amministrazione comunale”. E il capogruppo pentastellato ribadisce “è stato proprio il gruppo pentastellato, nelle scorse settimane e in vista dell’evento celebrativo del 4 novembre, a proporre l’ordine del giorno sulla cittadinanza onoraria in questione. Le iniziative si terranno in occasione del Centenario della traslazione del Milite ignoto nel sacello dell’Altare della patria. Avremo modo, con la presenza di tutti i rappresentanti delle istituzioni, di contribuire ad affermare l’alto significato dell’evento nel ricordo dei caduti per la nostra Patria”. (da.di.)