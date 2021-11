Salute e benessere

La dieta speciale di Suzanne Somers: la bionda di 3 cuori in affitto

La dieta speciale di Suzanne Somers, la splendida bionda di 3 cuori in affitto è stata svelata su Instagram. A farlo nel giorno del suo 75esimo compleanno è stata proprio la bionda di 3 cuori in affitto dopo aver postato una sua foto con indosso solo un maxipull bianco. La Chrissy di Tre cuori in affitto appariva al top della forma: sorriso smagliante e fisico da pin-up, come sempre.Suzanne Somers svela il segreto dell’eterna giovinezzaSuzanne Somers, la Chrissy di 3 cuori in affitto il cibo non ha a che fare solo con una dieta ma segue una filosofia di vita speciale, vediamo cosa fa. “Mangio come se la mia vita dipendesse da quello che mangio”, ha ammesso con una punta d’orgoglio in un’intervista.E alimentarsi con cibi sani e biologici sembra abbia avuto il suo effetto: “Mi piace il mio aspetto. Mi piace il modo in cui mi sento. Mi piace la mia energia. E posso dire che l’invecchiamento può essere incredibile se sai come affrontarlo”, ha spiegato. “Certo, ci vuole un po’ di lavoro. Si tratta di salute, di cambiare il nostro modo di pensare e capire cosa ci sta facendo ammalare e come possiamo combatterlo”. Secondo Suzanne Somers seguire un’alimentazione sana, dormire il giusto e mantenere l’equilibrio ormonale aiuta a rimanere in salute. Ma è anche importante dare ascolto al corpo. “Dobbiamo imparare il linguaggio dei nostri corpi. Prurito, dolori, mancanza di sonno, sudorazione, gonfiore, smemoratezza, disidratazione: questo è il corpo che parla”.La dieta speciale di Suzanne Somers: cosa mangiaMa quante rinunce si deve fare per mantenersi così in forma dopo i 70 anni? Nel caso di Somers, poche: “La mia non è una vita di privazioni. Non seguo una dieta particolare né sono schiava della palestra. Quello che faccio è mangiare cibo pulito, nutriente e vero. Mi piacciono i pasti deliziosi con grassi sani, mangio fino a quando non sono piena e soddisfatta e rimango magra. Mi assicuro di muovere il corpo ogni giorno e di mantenere la casa libera da sostanze chimiche e altre tossine”. Ma non è tutto: “Non disdegno una vita sessuale intensa e dormo otto ore a notte. Bevo molta acqua. Ho anche capito come raggiungere l’equilibrio ormonale naturale (Somers è una sostenitrice delle terapie a base di ormoni bioidentici, ndr), utile a ogni persona over 40 che voglia mantenere la linea, perdere peso e restare sexy”.I cibi per dimagrireLa bionda di 3 cuori in affitto elenca quali sono i cibi per dimagrire. I veri cibi per dimagrire sono integrali e naturali. Nella dieta speciale della Somers non manca mai frutta e verdura, alimenti ricchi di fibre che saziano e migliorano la digestione. La Somers dice: non abbiate paura di consumare grassi sani con moderazione, come olio d’oliva, olio di semi di lino, olio di cocco, noci e avocado. Ancora più importante, le donne della nostra età hanno bisogno di proteine ​​di alta qualità a quasi ogni pasto: sono essenziali per la perdita di peso perché ci aiutano a sentirci soddisfatti più a lungo e possono accelerare il metabolismo. Alcune delle mie fonti di proteine preferite includono pollo biologico o allevato naturalmente, manzo nutrito con erba, salmone selvatico, uova biologiche, quinoa e noci”. In quanto al suo piatto preferito, non ha dubbi: è il pollo bio con olio extravergine d’oliva, rosmarino e timo. “Quando lo mangio, penso che sia come una medicina. E in più è delizioso”.I trucchi disintossicanti di Suzanne SomersSomers è convinta che l’accumulo di sostanze tossiche contribuisca in modo sostanziale all’aumento di peso: “Nella battaglia contro le tossine, il nostro fegato combatte in prima linea. Ogni sostanza chimica che entra nel flusso sanguigno attraverso i polmoni, lo stomaco o la pelle si incontra con il fegato: la migliore difesa del corpo quando si tratta di filtrare le tossine. Dunque dobbiamo trattarlo bene”. Per disintossicare il fegato, l’attrice beve una tazza di acqua tiepida con il succo di mezzo limone fresco o un cucchiaio di aceto di mele prima dei pasti principali. E non trascura le vitamine: “Assicuratevi, poi, di assumere i minerali essenziali, come rame, magnesio e zinco, che svolgono anche un ruolo importante nella disintossicazione del fegato, insieme alla vitamina C, la maggior parte delle vitamine del gruppo B, l’acido folico e i flavonoidi (li trovate in verdure colorate come i peperoni rossi dolci). Infine, anche l’aggiunta uova (purché non siate allergici) alla vostra dieta può aiutare a disintossicare il fegato. Le uova sono un’ottima fonte di proteine e hanno l’ulteriore vantaggio di essere naturalmente ricche di lecitina, una sostanza di cui il fegato ha bisogno per produrre la bile”.La bionda di 3 cuori in affitto consiglia anche di consumare meno zuccheri. “C’è un piccolo cambiamento che potete fare subito per migliorare la vostra salute e iniziare a perdere peso: ridurre lo zucchero e i cereali bianchi, scambiandoli con versioni integrali più sane. I “cibi bianchi” – come torte, riso e pane – creano picchi dei livelli di zucchero nel sangue e di insulina, e se il nostro corpo non ha un uso per quel picco di zucchero, lo immagazzina come grasso che finirà intorno al punto vita (sì, ecco da dove viene quella pancia gonfia!)”. E ancora: “Dovrete anche eliminare gli alimenti che si trasformano in zucchero durante la digestione, come la farina bianca e i carboidrati semplici. L’eliminazione dei carboidrati raffinati trasformerà il vostro corpo da una macchina brucia carboidrati a una macchina brucia grassi”.

