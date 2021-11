Economia

Ragusa, eletto il Direttivo del Collegio Geometri e Geometri laureati 2021-2025 FOTO

Galllery

Ragusa – Si sono tenute lo scorso 25 e 26 ottobre le elezioni per il rinnovo del Direttivo del Collegio Geometri e Geometri laureati della provincia di Ragusa per il quadriennio 2021-2025. Salvatore Mugnieco di Modica è stato eletto presidente, già al terzo mandato. “Voglio ringraziare a nome personale e di tutto il Consiglio Direttivo neo-eletto – afferma Mugnieco - tutti gli iscritti che hanno partecipato a questa tornata elettorale, relativa al rinnovo del Consiglio direttivo del Collegio Geometri e Geometri laureati della provincia di Ragusa per il quadriennio 2021-2025. Il periodo è molto particolare in quanto ci troviamo chiamati e impegnati ad essere professionisti nel nostro territorio e soprattutto in tutte quelle problematiche tecniche a cui siamo tenuti a rispondere con professionalità.Il mio impegno sarà quello di rappresentare il Consiglio Direttivo e tutta la nostra categoria nell’ambito dei vari Comuni Iblei ma anche a livello regionale e a livello nazionale perché non possiamo più sentirci, isola nell’isola, ma perché ci sia una continuità di intenti ma soprattutto di progetti che possano essere attuati per far si che la ripresa economica del nostro territorio passi anche attraverso la nostra professionalità. Noi siamo pronti - conclude Mugnieco - e garantiamo che quanti sono iscritti al nostro albo professionale possano essere in grado e sono in grado di poter aiutare ogni progetto ad arrivare a buon fine. Questo è il mio terzo mandato, sono stato rieletto e sono stato scelto all’unanimità da parte del Consiglio direttivo e non posso fare altro che ringraziare e mettermi al servizio della categoria”.Ecco le altre nomine del Direttivo del Collegio Geometri e Geometri laureati della provincia di RagusaPresidente Salvatore Mugnieco di Modica, già al terzo mandato di presidenzaVice presidente, Giuseppe Ficili di Scicli, già tesoriere e segretario del CollegioSegretario, Daniele Brancato di RagusaTesoriere, Giuseppe Aquila di RagusaConsiglieri:Marco Baglieri di Modica, neoeletto delegato provinciale cassa giovaniGiorgio Scrofani di Comiso, già vice presidenteGiuseppe Taschetto di Vittoria, new entry

Ragusa – Si sono tenute lo scorso 25 e 26 ottobre le elezioni per il rinnovo del Direttivo del Collegio Geometri e Geometri laureati della provincia di Ragusa per il quadriennio 2021-2025. Salvatore Mugnieco di Modica è stato eletto presidente, già al terzo mandato. “Voglio ringraziare a nome personale e di tutto il Consiglio Direttivo neo-eletto – afferma Mugnieco - tutti gli iscritti che hanno partecipato a questa tornata elettorale, relativa al rinnovo del Consiglio direttivo del Collegio Geometri e Geometri laureati della provincia di Ragusa per il quadriennio 2021-2025. Il periodo è molto particolare in quanto ci troviamo chiamati e impegnati ad essere professionisti nel nostro territorio e soprattutto in tutte quelle problematiche tecniche a cui siamo tenuti a rispondere con professionalità. Il mio impegno sarà quello di rappresentare il Consiglio Direttivo e tutta la nostra categoria nell’ambito dei vari Comuni Iblei ma anche a livello regionale e a livello nazionale perché non possiamo più sentirci, isola nell’isola, ma perché ci sia una continuità di intenti ma soprattutto di progetti che possano essere attuati per far si che la ripresa economica del nostro territorio passi anche attraverso la nostra professionalità. Noi siamo pronti - conclude Mugnieco - e garantiamo che quanti sono iscritti al nostro albo professionale possano essere in grado e sono in grado di poter aiutare ogni progetto ad arrivare a buon fine. Questo è il mio terzo mandato, sono stato rieletto e sono stato scelto all’unanimità da parte del Consiglio direttivo e non posso fare altro che ringraziare e mettermi al servizio della categoria”. Ecco le altre nomine del Direttivo del Collegio Geometri e Geometri laureati della provincia di Ragusa

Presidente Salvatore Mugnieco di Modica, già al terzo mandato di presidenza

Vice presidente, Giuseppe Ficili di Scicli, già tesoriere e segretario del Collegio

Segretario, Daniele Brancato di Ragusa

Tesoriere, Giuseppe Aquila di Ragusa

Consiglieri:

Marco Baglieri di Modica, neoeletto delegato provinciale cassa giovani

Giorgio Scrofani di Comiso, già vice presidente

Giuseppe Taschetto di Vittoria, new entry