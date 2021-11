Cronaca

Surfista disperso in mare, ritrovato al lago della costa ispicese

Ispica - Un surfista disperso nel litorale ragusano è stato trovato ieri sera intorno alle ore 23, dopo 5 ore al largo, da una motovedetta della Capitaneria di Porto di Pozzallo. Le ricerche sono cominciate tra Porto Ulisse e Granelli nell’ispicese nel pomeriggio di ieri da una motovedetta della Capitaneria di Porto di Pozzallo, coadiuvate da due mezzi aerei, dopo l’allarme lanciato da un altro surfista, anche lui in difficoltà a causa delle onde, ma che era riuscito a rientrare. Per il giovane surfista tanta paura e preoccupazione ma alla fine è stato trovato e tratto in salvo, ormai stremato. Sembra che si sia rovinata l’attrezzatura sportiva mentre era in mare e questo gli ha impedito di poter tornare indietro.Dopo il recupero in mare aperto il surfista è stato trasportato dall'ambulanza del 118 al Pronto Soccorso dell'ospedale Maggiore di Modica

