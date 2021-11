Cronaca

Incidente a Vittoria, scontro auto ciclomotore: due feriti FOTO

Vittoria - Incidente stradale ieri sera intorno alle ore 23,30 in via Magenta angolo via Roma a Vittoria. Due i veicoli coinvolti, una Fiat Punto e un ciclomotore Kymco. Due i feriti, un 18enne, P.R. di Vittoria, conducente della Fiat Punto e un 19enne, M.C. di Vittoria, che viaggiava a bordo del ciclomotore. Sul posto sono intervenute due ambulanza del 118 e la Polizia Stradale di Ragusa per i rilievi del sinistro. In corso

