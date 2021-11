Ragusa, domani 4 novembre Festa dell'UnitÃ  Nazionale e delle Forze Armate

Appuntamenti

Ragusa, domani 4 novembre Festa dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate

Ragusa - Domani, giovedì 4 novembre, ricorre la Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Per l’occasione la Prefettura di Ragusa ha predisposto il programma della celebrazione che avrà inizio alle ore 10 in Piazza San Giovanni. A seguire, concluso il programma della celebrazione, intorno alle 11,30, in Piazza del Popolo, presso la stele recentemente restaurata dall’Amministrazione comunale, verranno commemorati i Caduti a cui il monumento stesso è dedicato.

Ragusa - Domani, giovedì 4 novembre, ricorre la Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Per l’occasione la Prefettura di Ragusa ha predisposto il programma della celebrazione che avrà inizio alle ore 10 in Piazza San Giovanni. A seguire, concluso il programma della celebrazione, intorno alle 11,30, in Piazza del Popolo, presso la stele recentemente restaurata dall’Amministrazione comunale, verranno commemorati i Caduti a cui il monumento stesso è dedicato.