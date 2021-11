Sport

Ciclismo Vittoria, Amarù: Madonia prima a Scordia e Di prima ottavo a Torino

Vittoria - Non si ferma l’attività dell’Asd Multicar Amarù che sta proseguendo pure in questo periodo contrassegnato da un generale rallentamento degli appuntamenti agonistici. Anche se, a dirla tutta, proprio in questa fase ci si prepara per gettare le basi in vista della prossima stagione. I risultati, comunque, continuano ad arrivare. E’ il caso di Flavio Madonia che, il 24 ottobre scorso, a Scordia, nella categoria Allievi, è riuscito ad affermarsi grazie a una condotta senza sbavature. Ha dato prova di essere in grado di gestire la pedalata con assoluta convinzione dei propri mezzi. Si fa largo, nelle competizioni a carattere nazionale, sempre tra gli Allievi, anche Christian Di Prima che, stavolta, di scena a Torino, ha dimostrato di essere in grado di competere con i migliori talenti in circolazione.E non è un caso che sia arrivato all’ottavo posto. Infine, nella mountain bike, da segnalare il secondo posto nella G6 femminile, ottenuto a Ragusa, per Sara Caruso mentre la stessa atleta, qualche giorno dopo, ha conquistato il secondo posto a Rometta. “Risultati – afferma il presidente Carmelo Cilia – che la dicono lunga sulla voglia dei nostri atleti di ben figurare e di continuare ad esserci. L’obiettivo è proseguire sempre lungo questa stessa strada”.

