Dieta per dimagrire 10 kg prima di Natale: menÃ¹ (e trucchi)

Dieta per dimagrire 10 kg prima di Natale: menù (e trucchi)

La dieta per dimagrire 10 kg prima di Natale si basa su un’alimentazione sana, abbinata ad una buona attività fisica e regole semplici da seguire. La dieta detox e dimagrante ideale a novembre per perdere 10 kg in un mese è semplice, vediamo come funziona la dieta per dimagrire 10 kg prima di Natale e cosa mangiare ogni giorno in un menù settimanale completo giorno per giorno. Spesso per dimagrire fino a 10 kg e raggiungere il peso non è sempre così facile, ma il primo passo da compiere è quello di modificare l'educazione alimentare. Pensare diversamente per agire diversamente ecco il vero trucco per stare in forma, sempre. Senza privazioni drastiche che ci spingono nell'incubo della dieta drastica. E allora cominciamo questo novembre con una valigia piena di buoni propositi e lo scopo di dimagrire circa 10 kg in un mese e quindi prima di Natale. Sicuramente anche questa dieta, garantendovi di poter perdere 10 kg in un mese è un regime alimentare sacrificato, ma partiamo dai consigli che saranno fondamentali per stravolgere il vostro attuale stile di vita, diventando poi una routine (quasi) piacevole.Dieta detox dimagrante per perdere 10 kg in un mese: trucchiFare una colazione ricca di proteineLa sana colazione, quella sconosciuta. Sì l'errore di tutti è dare poca importanza alla colazione, invece il primo pasto della giornata è il più importante. Per riuscire a perdere 10 kg in un mese occorre fare una colazione ricca di proteine, che permette di iniziare bene la giornata. Incrementare l’apporto di proteine a colazione aiuta non solo a perdere peso, ma riduce l’appetito e il bisogno di consumare calorie. Avena, yogurt, uova, fiocchi di latte, cereali e frutta sono solo alcuni dei cibi che si possono consumare per fare una colazione ricca e sana.Consumare meno carboidrati raffinatiAltro consiglio, che in realtà è un diktat: salutare i carboidrati, ma non del tutto. Bisogna stare molto attenti: per quanto eliminare completamente i carboidrati possa farvi perdere 10 kg in un mese e anche di più, una scelta simile non è sana e porta solo a risultati temporanei. Il taglio totale dei carboidrati porta a un’immediata ripresa del peso corporeo alla prima occasione in cui andremo a consumarli. E qui entra in scena il rischiosissimo effetto yo-yo. L’apporto di carboidrati nella dieta dimagrante va solo ridotto e in particolare occorre dare un taglio ai carboidrati raffinati, cioè quel tipo di carboidrati che sono stati privati dei loro nutrienti e delle fibre.Questo tipo di carboidrati non solo è carico di calorie e povero di nutrienti, ma provoca picchi glicemici e aumenta la fame. Per essere chiari, i carboidrati raffinati sono quelli contenuti nei prodotti da forno, nelle torte, nei biscotti, nel pane, nella pasta e nei cereali. Per ottenere dei buoni risultati alcuni di questi alimenti possono essere sostituiti con i corrispettivi integrali, con la quinoa e con l’orzo. Aggiungere fibre alla propria dieta.Le fibreSe da una parte occorre tagliare i carboidrati raffinati, per perdere 10 kg in un mese dall'altra però possiamo (anzi dobbiamo) aumentare le fibre: si tratta di quel tipo di nutrienti che consentono al corpo di stabilizzare gli zuccheri nel sangue e che permettono di riempire lo stomaco anche con piccole quantità, garantendo un senso di pienezza prolungato nel tempo. Le fibre aumentano inoltre le funzionalità dell’intestino, riducono il colesterolo e la glicemia e diminuiscono nettamente il rischio cardiovascolare. Si possono trovare in alimenti come i cereali integrali, nei legumi, in alcuni frutti e in molte verdure.Dieta, come perdere 10 kg prima di Natale: menùUn esempio di menu per perdere 10 kg in un meseLunedì: Colazione: 1 tazza di cereali ad alto contenuto di fibre o di avena con latte scremato, più una tazza di frutta a scelta. Niente zucchero. Pranzo: tabbouleh di Quinoa, da preparare facilmente a casa. Cena: girello di bovino adulto (o fesa, sottofesa, noce) con lattuga o rucola. Snack: 1/4 di tazza di frutta secca o mandorle.Martedì: Colazione: uova strapazzate con spinaci o con fesa di tacchino a cubetti. Pranzo: riso integrale con petto di tacchino al naturale. Cena: roast beef con pomodoro e spinaci lessati. Snack: 1/2 tazza di carotine o un frutto.Mercoledì: Colazione: frullato di banana e spinaci. Pranzo: un panino integrale con fesa di tacchino. Cena: petto di pollo arrosto con insalata o verdure a scelta. Snack: una mela o un frutto a scelta.Giovedì: Colazione: fette biscottate integrali e una tazza di latte scremato. Pranzo: insalata iceberg con cubetti di petto di pollo e avocado. Cena: arrosto di tacchino con contorno di carote julienne. Snack: 1/2 tazza di frutta secca.Venerdì: Colazione: yogurt 0,1 con mezza tazza di cereali integrali. Pranzo: frullato di frutta e verdura. Cena: lombo sgrassato di maiale (o coscio) con fagiolini lessi. Snack: un frutto a scelta.Sabato: Colazione: una tazza di latte con cereali integrali e frutta. Pranzo: un panino bianco con salmone e insalata. Cena: tagliata di vitello con contorno di verdure di stagione. Snack: una barretta proteica o uno yogurt 0,1 a scelta.Domenica: Colazione: una tazza di fiocchi d’avena e latte parzialmente scremato. Pranzo: penne integrali con pomodoro. Cena: tonno al naturale e abbondante insalata. Snack: un quadratino di cioccolato fondente. Dormire abbastanza ogni notte

Altro consiglio, che in realtà è un diktat: salutare i carboidrati, ma non del tutto. Bisogna stare molto attenti: per quanto eliminare completamente i carboidrati possa farvi perdere 10 kg in un mese e anche di più, una scelta simile non è sana e porta solo a risultati temporanei. Il taglio totale dei carboidrati porta a un'immediata ripresa del peso corporeo alla prima occasione in cui andremo a consumarli. E qui entra in scena il rischiosissimo effetto yo-yo. L'apporto di carboidrati nella dieta dimagrante va solo ridotto e in particolare occorre dare un taglio ai carboidrati raffinati, cioè quel tipo di carboidrati che sono stati privati dei loro nutrienti e delle fibre.

Se da una parte occorre tagliare i carboidrati raffinati, per perdere 10 kg in un mese dall'altra però possiamo (anzi dobbiamo) aumentare le fibre: si tratta di quel tipo di nutrienti che consentono al corpo di stabilizzare gli zuccheri nel sangue e che permettono di riempire lo stomaco anche con piccole quantità, garantendo un senso di pienezza prolungato nel tempo. Le fibre aumentano inoltre le funzionalità dell'intestino, riducono il colesterolo e la glicemia e diminuiscono nettamente il rischio cardiovascolare. Si possono trovare in alimenti come i cereali integrali, nei legumi, in alcuni frutti e in molte verdure. Dieta, come perdere 10 kg prima di Natale: menù

Lunedì: Colazione: 1 tazza di cereali ad alto contenuto di fibre o di avena con latte scremato, più una tazza di frutta a scelta. Niente zucchero. Pranzo: tabbouleh di Quinoa, da preparare facilmente a casa. Cena: girello di bovino adulto (o fesa, sottofesa, noce) con lattuga o rucola. Snack: 1/4 di tazza di frutta secca o mandorle.

Martedì: Colazione: uova strapazzate con spinaci o con fesa di tacchino a cubetti. Pranzo: riso integrale con petto di tacchino al naturale. Cena: roast beef con pomodoro e spinaci lessati. Snack: 1/2 tazza di carotine o un frutto.

Mercoledì: Colazione: frullato di banana e spinaci. Pranzo: un panino integrale con fesa di tacchino. Cena: petto di pollo arrosto con insalata o verdure a scelta. Snack: una mela o un frutto a scelta.

Venerdì: Colazione: yogurt 0,1 con mezza tazza di cereali integrali. Pranzo: frullato di frutta e verdura. Cena: lombo sgrassato di maiale (o coscio) con fagiolini lessi. Snack: un frutto a scelta.

Sabato: Colazione: una tazza di latte con cereali integrali e frutta. Pranzo: un panino bianco con salmone e insalata. Cena: tagliata di vitello con contorno di verdure di stagione. Snack: una barretta proteica o uno yogurt 0,1 a scelta.

Domenica: Colazione: una tazza di fiocchi d'avena e latte parzialmente scremato. Pranzo: penne integrali con pomodoro. Cena: tonno al naturale e abbondante insalata. Snack: un quadratino di cioccolato fondente.