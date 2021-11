Rimedi naturali

Arance: i benefici per la salute e gli usi in cucina

Le arance sono da sempre considerate dei frutti benefici per la salute soprattutto per la loro ricchezza di vitamina C che ci aiuterebbe nella prevenzione del raffreddore e dei malanni stagionali rafforzando il sistema immunitario. Tra la frutta, le arance sono quelle che presentano proprietà anticancro che aiutano soprattutto a contrastare alcuni tipi di tumori che possono interessare la pelle, i polmoni, il seno, lo stomaco e il colon. Inoltre non tutti sanno che le arance fanno bene alla salute del cuore per il loro contenuto di potassio. Inoltre hanno proprietà antiossidanti, rinfrescanti e astringenti. La loro ricchezza di fibre aiuta ad alleviare la stitichezza e inoltre stimola l’apparato digerente per aiutarlo nell’eliminazione delle tossine. Le arance sono ricche di carotenoidi, delle sostanze che contribuiscono a proteggere gli occhi e la vista. Sono una fonte importante di vitamine e di sali minerali. Le arance con il loro contenuto di vitamina C contribuiscono a favorire l’assorbimento del ferro contenuto nei cibi vegetaliArance, ricche di e vitamina CTenete presente che 100 grammi di arance forniscono al nostro organismo circa 53,2 mg di vitamina C. Tra le fonti di vitamina C a nostra disposizione oltre alle arance troviamo, tra la frutta, limoni, mandarini, tutti gli agrumi, i kiwi (100 grammi di kiwi verdi contengono 97,2 mg di vitamina C), le fragole, le pesche e le albicocche, che però ne contengono una quantità minore rispetto alle arance. Dosi regolari di vitamina C, corrispondenti ad almeno un grammo assunto quotidianamente, hanno ridotto la durata media del raffreddore del 18% nei bambini e dell’8% negli adulti. La vitamina C avrebbe dunque un ruolo reale nell’esercitare un effetto biologico benefico sui sintomi del raffreddore, come gli esperti hanno sottolineato all’interno dei risultati della ricerca pubblicata con il titolo di “Vitamin C for preventing and treating the common cold”, incentrata sul ruolo della vitamina C nella prevenzione e nella cura del comune raffreddore.Arance, benefici per il benessere del cervello e della memoria e calorieLe arance, come tutti gli agrumi, sono un frutto poco calorico. Infatti 100 grammi di arance (parte edibile) apportano al nostro organismo soltanto circa 47 calorie. Secondo uno studio condotto di recente in Gran Bretagna, bere succo d’arancia con costanza contribuirebbe a migliorare le funzioni cognitive degli over 65. I ricercatori hanno valutato soprattutto il potere antiossidante di questi preziosi agrumi. I benefici riguarderebbero soprattutto il miglioramento delle funzionalità cerebrali e cognitive. Inoltre i ricercatori hanno riscontrato un particolare beneficio nelle arance rosse di Sicilia: per via di un particolare gene queste arance risultano utili per prevenire l’obesità e le malattie cardiache. Il merito è delle antocianine che proteggono il nostro Dna dallo stress ossidativo e dunque dai processi degenerativi e dall’invecchiamento precoce. Le arance sono benefiche per il cervello, migliorano le capacità cognitive, aiutano a prevenire raffreddore e malanni stagionali, proteggono i reni, aiuta a prevenire i calcoli renali, abbassano il colesterolo, sono benefiche per il cuore e la circolazione, proteggono gli occhi e la vista, aiutano a regolare la pressioneArance, gli usi in cucina: ecco alcune ricetteGli utilizzi delle arance in cucina sono davvero numerosi. Pensiamo subito all’abitudine di preparare una fresca spremuta di arance per colazione. Ma in quali altri modi possiamo utilizzare le arance in cucina e inserirle nella nostra alimentazione? Ecco alcuni suggerimenti: spremuta d’arancia, macedonia, spiedini di frutta, insalata di arance, finocchi e radicchio, succo di arancia, marmellata di arance, torta all’arancia, torta all'arancia e cioccolato, torta all’arancia soffice, torta all’arancia senza glutine.

