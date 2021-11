Cucina

Torta all'arancia e cioccolato: ricetta

La torta all’arancia e cioccolato è un dolce gustoso da preparare in questo periodo dell’anno. La torta all’arancia è buonissima da servire a colazione o nel pomeriggio con un tè caldo insieme agli amici.Torta all’arancia: ingredienti: 200 g di Farina 00, 175 g di Burro, 2 Arance, 20 g di Mandorle tritate, 3 Uova, 175 g di Zucchero semolato, 100 ml di Panna fresca, 1 bustina di Lievito per dolci, Sale Ingredienti galssa: 160 g di Cioccolato fondente al 70%, 100 ml di Panna fresca, 20 g di Burro, 3 cucchiai di Glucosio. Tagliate il burro a pezzettini in modo che si ammorbidisca più velocemente. Sbucciate le arance e tritate finemente le scorze (senza la parte bianca). Sbattete con le fruste elettriche le uova con lo zucchero fino a ottenere una crema spumosa e chiara, aggiungete il burro, la scorza grattugiata delle arance, un pizzico di sale e amalgamate bene, usando sempre le fruste.Setacciate la farina con il lievito, aggiungete le mandorle e uniteli al composto continuando a sbattere fino a completo assorbimento. Aggiungete infine la panna e un pizzico di sale e continuate ad amalgamare bene, in modo da ottenere una crema molto liscia e uniforme. Versate il composto ottenuto in uno stampo di 24 cm di diametro imburrato e infarinato e trasferitelo in forno a 160°C per 50 minuti. Verificate la cottura infilzando uno stecchino al centro del dolce: se esce asciutto potete sfornare la torta. Fatela intiepidire, toglietela dallo stampo e trasferitela in frigo. Nel frattempo preparate la glassa. Ponete il cioccolato tra due fogli di carta da forno e spezzettatelo con un batticarne. In una casseruola scaldate la panna e il glucosio.Quando il composto comincerà a bollire toglietelo dal fuoco e aggiungete il cioccolato e il burro; mescolate con una frusta a mano fino a che il composto si sarà ben amalgamato. Quando la glassa sarà addensata ma ancora tiepida e cremosa, versatela sulla superficie della torta e, con l’aiuto di una spatola, fatela calare anche sui lati. Lasciate raffreddare la copertura e servite.

