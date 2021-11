Cronaca

Monreale, 23enne muore di infarto: 2 mesi dopo la morte del fratello

Monreale- Una giovane di 23 anni, Vittoria Campo, è morta di infarto a distanza di 2 mesi dalla morte del fratello, morto anche lui per arresto cardiaco. La tragedia è avvenuta a San Martino delle Scale, frazione di Monreale. Vittoria Campo è morta ieri all’ospedale Ingrassia di Palermo. Pare che la giovane 23enne dopo un malore improvviso per cause ancora da accertare è stata trasportata d’urgenza al Pronto soccorso dell’Ospedale Ingrassia dove però i medici non sono riusciti a salvarla. Vittoria era una giovane calciatrice di 23 anni, per anni ha giocato nelle Ludos e l’anno scorso, prima del lutto che ha colpito la sua famiglia, nel Palermo calcio femminile. Si tratta del secondo lutto in 2 mesi avvenuto nella stessa famiglia.

