Attualità

Distretto Socio Sanitario 45 di Modica: al via le proposte progettuali

Modica - Il distretto socio sanitario 45 di Modica, Scicli, Ispica, Pozzallo e ASP 7 di Ragusa hanno avviato il percorso di concertazione con il Terzo Settore lo scorso 21 ottobre con una convocazione congiunta della Rete per la Protezione e per l’Inclusione Sociale. Adesso inizia l’acquisizione dei fabbisogni del territorio distrettuale e di proposte di intervento ed azioni da includere, che saranno valutati dal Comitato dei Sindaci e dall’Ufficio distrettuale di Piano per poi essere ulteriormente condivisi con la Rete di Protezione per l’inclusione sociale. Pertanto tutti gli enti del terzo settore e i componenti della Rete di Protezione per l’inclusione sociale possono presentare la scheda che troveranno sul sito istituzionale del Comune di Modica, agli uffici dei servizi sociali di uno dei comuni del distretto così da consentire una puntuale rilevazione dei bisogni del territorio e la costituzione di una banca dati di idee e proposta progettali da sviluppare ulteriormente negli atti programmatori delle Politiche sociali distrettuali.La presentazione della scheda non vincola in alcun modo il Distretto a recepire e presentare il progetto nella stessa contenuto ma, sicuramente, contribuisce alla predisposizione di programmi di intervento più complessi e articolati. Le schede di progetto possono essere presentate in occasione degli incontri della Rete di protezione per l’inclusione sociale e delle attività di programmazione distrettuali, i termini di presentazione saranno comunicati nei siti istituzionali dei Comuni del Distretto. Il primo termine di presentazione è previsto per il il 09 novembre 2021 per consentire la programmazione del Piano di Zona 2021. Successivamente verrà convocata la Rete per la Protezione e l’Inclusione Sociale. Le schede presentate fuori dai termini indicati, anche con successivi comunicati, verranno prese in considerazione per la prossima scadenza di convocazione della Rete.

