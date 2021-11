Sport

Pallamano: KeyJey Ragusa sconfitta nella tana del lupo

Ragusa - KeyJey Ragusa sconfitta nella tana del lupo, il campo della corazzata Fondi. Nel match valido per la terza giornata del girone di andata del campionato di pallamano di Serie A2, il sette ibleo ha fatto di tutto per rendere la vita difficile ai quotati avversari. Addirittura, nel primo quarto d’ora, gli ospiti, che si sono proposti con la massima determinazione sin dalle battute iniziali, conducevano il match con quattro gol di scarto. Poi, i laziali hanno preso consapevolezza della forza dei propri elementi e hanno cominciato a colmare il gap nonostante il sette ragusano continuasse a tenere botta. Il primo tempo si è chiuso con il risultato di 15-10 per i padroni di casa. Nella ripresa, il sette ragusano allenato da Mario Gulino ha di nuovo cominciato a macinare gioco e ha ridotto il distacco sino ad arrivare, in alcune fasi topiche della partita, a -1.Poi, nella fase finale il Fondi ha di nuovo premuto il piede sull’acceleratore e per la squadra iblea c’è stato poco da fare. Il risultato finale parla della vittoria del Fondi con il successo di 36-31, quindi cinque punti di scarto che evidenziano il meritato successo dei locali anche se il Ragusa non ha demeritato e ha cercato di stare sempre sul pezzo. “Grande soddisfazione, infatti – sottolineano dalla KeyJey Rg – da parte del nostro allenatore che ha cercato di fornire i consigli giusti a tutto il gruppo. Bene la tenuta sul piano fisico, c’è da lavorare su altri aspetti. Il loro portiere è stato molto incisivo in alcune giocate riuscendo a neutralizzare molti attacchi da parte nostra. Va bene così, comunque. Il successo del Fondi, è opportuno ribadirlo, è stato meritato. Noi guardiamo avanti e puntiamo a migliorare”.

