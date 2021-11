Sicilia

Frana nel messinese, intervengono dei vigili del fuoco

Messina - Una frana ha provocato la caduta di alcuni massi che hanno invaso la sede stradale a a Capo Ali, in provincia di Messina. Sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e i vigili del fuoco stanno provvedendo a bloccare il traffico. Sul posto sta arrivando anche una squadra di rocciatori per effettuare un sopralluogo per verificare lo stato dei luoghi e valutare gli interventi necessari al fine di prevenire ulteriori distacchi. La protezione civile regionale ha avvertito anche l'Anas.

