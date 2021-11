Salute e benessere

Dieta della melagrana a novembre: perdi peso e fai il pieno di vitamine

La dieta della melagrana a novembre è la dieta ideale per perdere peso, bruciare i grassi e fare il pieno di vitamine. Vediamo i benefici della melagrana e la dieta ideale per affrontare l’inverno. La melagrana ha un’azione bruciagrassi certificata da diversi studi. Uno studio portato avanti dai ricercatori del Maryland ha dimostrato che antociani, tannini, polifenoli e flavonoidi di cui la melagrana è ricca accelerano le reazioni metaboliche. Grazie al contenuto elevato di fibra, inoltre, il melograno modula i livelli di zuccheri nel sangue e scongiura i picchi glicemici responsabili dell’elevata secrezione di insulina da cui può dipendere l’incremento della massa adiposa.Melagrana: i benefici per la saluteLa melagrana è un frutto ricco d’acqua (80%), zuccheri e fibre ma anche pieno di preziosi sali minerali e vitamine. La melagrana vanta davvero innumerevoli benefici e può essere considerato uno dei frutti più benefici al mondo. Potremmo sintetizzare così le sue proprietà:Antiossidante e anti-age: il frutto del melograno è davvero ricco di antiossidanti, sostanze in grado di fronteggiare i radicali liberi responsabili dell’invecchiamento cellulare. In particolare è una fonte di flavonoidi che aiutano il nostro organismo a mantenersi in salute e a prevenire l’invecchiamento precoce.Multivitaminico: si tratta di una fonte di diverse vitamine, soprattutto di vitamina A, vitamina C, vitamina E e vitamine del gruppo B.Ricco in sali minerali: la melagrana contiene sali minerali importanti come il manganese, il potassio, lo zinco, il rame e il fosforo.Benefico per il sistema immunitario: in autunno il suo contenuto di preziose vitamine (soprattutto la vitamina C) e di tutte le altre sostanze presenti nel frutto, ci aiuta a prevenire i malanni di stagione e a rafforzare l’organismo aiutando il lavoro del sistema immunitario.Antibatterico e antivirale: la melagrana possiede la capacità di contrastare l’azione di virus e batteri aiutando dunque a mantenere la salute dell’organismo.Diuretico e detox: la sua ricchezza d’acqua e il suo contenuto di potassio lo rendono un alimento utile per depurare l’organismo e per stimolare la diuresi.Colesterolo e pressione: questo frutto, mangiato con una certa costanza, aiuta a tenere sotto controllo i livelli di colesterolo e ad abbassare la pressione sanguigna soprattutto quando il suo innalzamento è dovuto a cause alimentari.Rinforza l’intestino e aiuta lo stomaco: un recente studio ha individuato nel frutto del melograno una molecola che rinforza la barriera intestinale e contrasta malattie come colite e morbo Crohn. Consumare questo frutto favorisce inoltre la digestione e aiuta in caso di inappetenza.Protegge il cervello: il consumo regolare di questo frutto si è mostrato utile per il benessere del cervello. Migliora infatti la memoria e può aiutare a prevenire malattie degenerative.Antinfiammatorio e antitumorale: diverse ricerche hanno mostrato il potere anticancerogeno della melagrana. Grazie alle sue sostanze benefiche, infatti, in particolare flavoni, acidi grassi coniugati, fenilpropanoidi e acidi idrobenzoici, e al potere antinfiammatorio può aiutare nella prevenzione di alcuni tumori come quello al seno e alla prostata.Rinforza le ossa e contrasta l’artrite: il melograno contribuisce alla salute della cartilagine preservandone la funzionalità e rinforza le ossa. Inoltre, dato il potere antinfiammatorio, può aiutare chi soffre di artrite e osteoartrite.Aiuta i reni: la scienza ha evidenziato gli effetti dell’estratto di melograno per proteggere i reni e per mettere al riparo il nostro organismo dalle infezioni a carico di questi organi.Prevenire la perdita di massa e forza muscolare: una ricerca ha scoperto che l’urolitina, sostanza prodotta dal microbiota intestinale in seguito al consumo di succo di melagrana, è in grado di migliorare la salute muscolare e aiutare gli anziani spesso soggetti a sarcopenia.In menopausa: questo frutto può rivelarsi alleato delle donne in menopausa perché, grazie ai fitoestrogeni che contiene, riduce le vampate e migliora il problema degli sbalzi di umore.Dieta della melagrana: menù brucia grassiColazione con un bicchiere di acqua e limone, seguito da yogurt bianco insaporito con i chicchi del frutto, per drenare i liquidi e risvegliare l’intestino sin dalle prime ore del mattino. Preparate anche un centrifugato, che potrete gustare durante il corso della giornata ogni volta che avvertirete i morsi della fame. Pranzo: riso integrale (ma anche cous cous o farro) con melograno, per aggiungere una nota acidula ai vostri primi piatti e bruciare in fretta i grassi. Mentre a cena optate per un’insalata di pollo dal gusto fresco, con chicchi di melograno, perfetti per aumentare la massa magra.Quali sono i benefici del melograno? 100 ml di succo di melograno apportano solo 44 Kcal. Attualmente non vi sono evidenze cliniche che dimostrino controindicazioni al suo consumo, anzi potrebbe rilevarsi utile in persone affette da patologie di varia natura, essendo dotato di numerose qualità come la protezione cardiovascolare, della cartilagine articolare e del cavo orale, effetti antitumorali, neuroprotettivi e simil-estrogenici, quindi utili anche nel combattere i sintomi post-menopausali. Uno dei benefici più importanti del melograno è la sua azione antitumorale.Grazie alla presenza di tannini e polifenoli, in grado di proteggere contro la genesi o la progressione di diversi tipi di tumore, in particolare quello alla prostata e del seno, il melograno è un vero e proprio antitumorale. Il ricco contenuto vitaminico sostiene il sistema immunitario. Grazie alla vitamina C il melograno protegge dall’attacco di virus e batteri e, quindi, dai malanni tipici dell’autunno, stagione di maturazione del melograno. L’elevato contenuto di ferro aiuta a contrastare e prevenire l’anemia, aumentando i livelli di emoglobina nel sangue. Il melograno agisce sugli stati depressivi, stimolando la produzione di serotonina. Per questo è anche indicato durante la menopausa. Se consumato con moderazione il melograno è in grado di risolvere disturbi intestinali, di contrastare il verme solitario e di agire da astringente in caso di diarrea. Questo frutto è ottimo per avere una bocca perfetta. Mantiene in salute, infatti, la bocca, i denti e le gengive, grazie alle sue proprietà astringenti. Il melograno protegge anche il cuore e l’intero apparato cardiocircolatorio, in quanto riduce il rischio di aterosclerosi.

