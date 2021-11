Attualità

Modica, calcinacci da balcone: intervengono vigili del fuoco

Modica – Un tratto della via Resistenza Partigiana stasera, intorno alle ore 19, è stato chiuso al traffico veicolare per permettere un intervento dei vigili del fuoco in un edificio a due piani. L’intervento dei vigili del fuoco si è reso necessario per rimuovere alcune parti ammalorate di un balcone che rischiavano di cadere in strada. Il traffico è stato gestito dalla Polizia Municipale.

