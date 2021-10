Italia

Bonus terme 2021 da 200 euro, l'elenco strutture accreditate online: come averlo

Al via la prima fase del Bonus Terme che punta a rilanciare il settore, agevolando l’acquisto di servizi termali da parte di tutti i cittadini maggiorenni e residenti in Italia. Dalle ore 12 del 28 ottobre 2021 è online la piattaforma padigitale.invitalia.it dove possono accreditarsi tutti gli enti termali interessati a prenotare i bonus che saranno richiesti dai cittadini. Per essere accreditati, gli enti devono dimostrare di avere i tre requisiti, indicati nel DM 1° luglio 2021: essere iscritti al registro delle imprese e risultare in attività essere in possesso del codice ATECO 2007 96.04.20 “Stabilimenti termali” (primario, secondario o prevalente) avere l’autorizzazione rilasciata dall’ente competente all’apertura dell’attività termale.La richiesta di accreditamento deve essere presentata dal rappresentante legale, che accede in piattaforma tramite SPID. A partire dal 2 novembre, l’elenco degli enti termali accreditati verrà pubblicato e aggiornato sul sito bonusterme.invitalia.it. Dalle ore 12 dell’8 novembre i cittadini potranno invece richiedere il bonus direttamente agli enti termali accreditati. Il bonus terme consiste in uno sconto del 100% sul prezzo d’acquisto dei servizi termali prescelti, fino a un massimo di 200 euro. Le risorse messe a disposizione per la misura agevolativa sono pari a 53 milioni di euro.Bonus terme, come averloIl click day per richiedere il bonus terme è l'8 novembre ma già dal 28 ottobre 2021 si può consultare l'elenco delle strutture accreditate sulla piattaforma online di Invitalia. I cittadini interessati dovranno quindi prima scegliere uno stabilimento termale e poi potranno prenotare i trattamenti direttamente contattando il centro prescelto. La struttura termale provvederà a rilasciare l’attestato di prenotazione, che avrà una validità di 60 giorni dalla sua emissione. Lo stabilimento, dopo aver elargito i servizi termali al cittadino, dovrà connettersi all’apposita piattaforma informatica di Invitalia per richiedere il rimborso del valore del buono utilizzato. EP MEDIA

