Cultura

Modica, al caffè Quasimodo i racconti e le fiabe di Daniela Solarino

Modica, 1 novembre 2021 – “Nuvole & Arcobaleni. Racconti e fiabe”: è questo il titolo del libro della scrittrice romana di adozione Daniela Solarino, che sarà presentato nel III “sabato letterario” di ottobre del Caffè Quasimodo di Modica, che si terrà alle ore 17.30 nell’Auditorium del Palazzo della Cultura il 6 novembre, nel quadro della Stagione culturale 2021-22 del circolo culturale modicano. La serata, che sarà coordinata da Elia Scionti, componente del Caffè Letterario Quasimodo, vedrà, dopo il saluto dell’Amministrazione Comunale, un’introduzione di Domenico Pisana cui seguirà una conversazione dell’autrice, che è nata a Modica, con la poetessa Silvana Blandino. «Protagonista di questi racconti è l’amore nella sua multiforme espressione – afferma Domenico Pisana, Presidente del Caffè Quasimodo, l’amore che attraversa l’esistenza umana e che si proietta in una dimensione di eternità. Daniela Solarino, che ha al suo attivo anche raccolte di poesie, utilizza un linguaggio gradevole, ricco di afflati interiori che toccano il realismo della vita nelle sue diverse connotazioni: la morte, la fede, la solitudine, il bisogno d’affetto, l’incomprensione, la derisione, che, spesso, assume, specie nell’adolescenza, forme di bullismo, e tanto altro ancora». La serata sarà arricchita da intermezzi musicali del M° Prof. Sergio Carrubba al pianoforte, mentre brani di racconti saranno letti da Miriam Pisana, che recentemente si è esibita in “Nomen Omen, io Cassandra”, spettacolo che ha fatto rivivere il mito greco e la storia siciliana nello splendido Chiostro di Santa Maria del Gesù a Modica. Daniela Solarino è nata a Modica nel 1956 e vive dall’infanzia a Roma, ma con le radici siciliane ha sempre mantenuto nel tempo un forte legame affettivo. Laureata in Filosofia all’Università La Sapienza, è stata dirigente al Ministero dell’Economia e delle Finanze.Ha pubblicato libri di poesia e di prosa: le raccolte di poesie Chiaroscuro (2008) e In valigia uno spicchio d’azzurro (2018); il romanzo Fiabe sfuggite a pugnali d’inchiostro (2011); la raccolta di racconti e fiabe “Nuvole & Arcobaleni” (2020). Salvo Micciché (Componente e portavoce del Caffè Letterario Quasimodo)

Modica, 1 novembre 2021 – “Nuvole & Arcobaleni. Racconti e fiabe”: è questo il titolo del libro della scrittrice romana di adozione Daniela Solarino, che sarà presentato nel III “sabato letterario” di ottobre del Caffè Quasimodo di Modica, che si terrà alle ore 17.30 nell’Auditorium del Palazzo della Cultura il 6 novembre, nel quadro della Stagione culturale 2021-22 del circolo culturale modicano. La serata, che sarà coordinata da Elia Scionti, componente del Caffè Letterario Quasimodo, vedrà, dopo il saluto dell’Amministrazione Comunale, un’introduzione di Domenico Pisana cui seguirà una conversazione dell’autrice, che è nata a Modica, con la poetessa Silvana Blandino. «Protagonista di questi racconti è l’amore nella sua multiforme espressione – afferma Domenico Pisana, Presidente del Caffè Quasimodo, l’amore che attraversa l’esistenza umana e che si proietta in una dimensione di eternità. Daniela Solarino, che ha al suo attivo anche raccolte di poesie, utilizza un linguaggio gradevole, ricco di afflati interiori che toccano il realismo della vita nelle sue diverse connotazioni: la morte, la fede, la solitudine, il bisogno d’affetto, l’incomprensione, la derisione, che, spesso, assume, specie nell’adolescenza, forme di bullismo, e tanto altro ancora». La serata sarà arricchita da intermezzi musicali del M° Prof. Sergio Carrubba al pianoforte, mentre brani di racconti saranno letti da Miriam Pisana, che recentemente si è esibita in “Nomen Omen, io Cassandra”, spettacolo che ha fatto rivivere il mito greco e la storia siciliana nello splendido Chiostro di Santa Maria del Gesù a Modica. Daniela Solarino è nata a Modica nel 1956 e vive dall’infanzia a Roma, ma con le radici siciliane ha sempre mantenuto nel tempo un forte legame affettivo. Laureata in Filosofia all’Università La Sapienza, è stata dirigente al Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ha pubblicato libri di poesia e di prosa: le raccolte di poesie Chiaroscuro (2008) e In valigia uno spicchio d’azzurro (2018); il romanzo Fiabe sfuggite a pugnali d’inchiostro (2011); la raccolta di racconti e fiabe “Nuvole & Arcobaleni” (2020). Salvo Micciché (Componente e portavoce del Caffè Letterario Quasimodo)