Cronaca

Omicidio Cristian Favara a Trapani: arrestata la convivente

Trapani - Per l'omicidio di Cristian Favara, 45 anni ucciso la notte scorsa a Trapani, i carabinieri hanno arrestato la convivente, Vanda Grignani, 36 anni: la donna avrebbe confessato il delitto. La vittima, con precedenti penali per droga e omicidio colposo, aveva l'obbligo di rientrare in casa alle 23. Ieri sera sarebbe rincasato in ritardo; sarebbe nata, per questo motivo, una violenta lite con la donna che, impugnando un coltello, ha sferrato un fendente al petto uccidendolo pressoché sul colpo. La presunta omicida si trova adesso rinchiusa al "Pagliarelli" di Palermo.

