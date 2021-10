Cronaca

Due volontari della Protezione Civile di Modica picchiati a Siracusa

Modica - Due volontari della Protezione Civile del Gruppo comunale di Modica oggi sono stati picchiati a Siracusa. I due volontari erano partiti all'alba da Modica con due squadre di volontari per dare aiuto ai colleghi di Siracusa dopo l'alluvione di ieri. I due volontari si trovano adesso in Ospedale a Siracusa sotto osservazione. Un membro della Protezione Civile è stato picchiato selvaggiamente da un individuo che si lamentava per un’auto in sosta ritenuta erroneamente appartenente al Gruppo Comunale modicano. Un altro volontario della ANVVFC delegazionie di MODICA, andato in soccorso del collega, è stato a sua volta aggredito con pugni e calci al volto e al torace.“Questi due poveri ragazzi – commenta il sindaco di Modica – hanno lasciato le loro famiglie per passare la domenica immersi nel fango e ora torneranno a casa feriti da un individuo che, mi auguro, la giustizia possa punire come merita”. Solidarietà ai due volontari viene espressa dall’Associazione La Misericordia di Modica.

