Attualità

Angelo di Vittoria a Tu si que vales

Vittoria – Angelo,vittoriese di 62 anni, ieri sera ha partecipato alla famosa trasmissione in onda su Canale 5 Tu si que vales. Angelo si è presentato in jeans e camicia ed ha ballato su musica di discoteca. Lo strepitoso Jerry Scotti mentre Angelo ballava si è alzato chiamando Piero e la sua scuderia. Il 62enne di Vittoria, è stato votato dal pubblico ed inserito nella scuderia di Scotty. Angelo andrà direttamente in finale.

