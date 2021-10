Sicilia

Il Ciclone Apollo allaga il santuario della Madonna delle Lacrime

Siracusa - Il Santuario della Madonna delle Lacrime a Siracusa chiuso per allagamenti. Ancora una volta, la pioggia ha invaso il monumento mariano di Siracusa, che con la sua forma piramidale sovrasta il centro della città. Il rettore, padre Aurelio Russo, ha sbarrato le porte della cripta e della chiesa basilicale del santuario della Madonna delle lacrime per ragioni di sicurezza. Il Santuario è meta di pellegrini da ogni parte del mondo che vengono a pregare davanti al quadretto di gesso che dal 29 agosto al 1 °settembre del 1953 versò lacrime umane in una casetta di una coppia di sposini, in via degli Orti, nel cuore di Siracusa. Dopo la sua esposizione nella vicina piazza Euripide, allestita per ospitare i pellegrini, nel 1994 venne inaugurato il grandioso Santuario che oggi custodisce il reliquario.Un monumento firmato dagli architetti francesi Andrualt e Parat, iniziato nel 1966 e inaugurato da san Giovanni Paolo II; una costruzione che sfiora 103 metri di altezza e ha un diametro di 71 metri.

