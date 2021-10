Salute e benessere

Dieta per la salute dei capelli: gli alimenti da portare a tavola

Non tutti sanno che per la salute dei capelli è importante inserire nella dieta e portare a tavola alcuni alimenti. Per avere capelli forti e sani con i cibi giusti basta selezionarne alcuni che vanno consumati spesso, ecco quali e perché. Ecco gli alimenti che non devono mancare nella dieta per la salute dei capelli: Uovo, Fagioli e lenticchie (e legumi), Salmone, Noci (e frutta secca), Lievito di birra, Grana Padano, Frutta (in particolare arancione e gialla), Cioccolato fondente.L’uovo: ricco di proteineL’uovo, inoltre, contiene la Vitamina D che è rara da trovare all’interno dei cibi: è stato dimostrato che questa vitamina ha un ruolo fondamentale nella fase di sviluppo del capello (chiamata Fase Anagena), ovvero quando il palazzo viene costruito.Legumi: fagioli e lenticchie I legumi, in generale, sono ricchi di proteine che, come sappiamo, sono essenziali per la chioma. Hanno, inoltre, un elevato contenuto di ferro: questo nutriente partecipa alla distribuzione dell’ossigeno all’interno del nostro metabolismo e, di conseguenza, favorisce la corretta ossigenazione di tutti i tessuti, compreso il bulbo pilifero.SalmoneIl salmone è un pesce ricco di grassi, per questo di solito non viene consigliato spesso e non si trova nelle diete. È fondamentale, però, mangiare di tanto in tano pesci grassi, in quanto questi contengono Omega 3, cioè acidi grassi che il nostro corpo non riesce a produrre da solo, ma di cui ha molto bisogno. L’Omega 3 è importante per la chioma: regola l’idratazione del cuoio capelluto e del capello, mantenendolo elastico nel tempo.NociLe noci fanno bene ai capelli perché ricche di Omega 3. Le noci, e la frutta secca in generale, contengono anche la Vitamina B5: è stato dimostrato da diversi studi che questo componente rallenta il processo di formazione di capelli bianchi e contribuisce ai processi di crescita del capello.Lievito di birraIl lievito di birra contiene una grande percentuale di biotina (detta anche Vitamina H). La Vitamina H è una delle vitamine più importanti per i nostri capelli: essa prende parte ai processi metabolici di formazione degli amminoacidi. Gli amminoacidi non sono altro che le unità che formano i mattoncini del nostro palazzo, ovvero le proteine dei nostri capelli.Grana PadanoIl Grana Padano è un formaggio è ricco di Vitamina B12 che dà un grande contributo all’organismo nella regolazione di sebo. Inoltre, ricostituisce il film idrolipidico che riveste il fusto del capello con l’effetto di rinforzarlo e renderlo più lucente. Il Grana Padano contiene anche la Vitamina A che è essenziale per la chioma, in quanto prende parte a dei processi di formazione della Cheratina.Frutta arancioneLa frutta arancione e gialla ha un’elevata percentuale di vitamine, tra cui la Vitamina C. La Vitamina C, in particolare, combatte i radicali liberi (maggiori responsabili dell’invecchiamento) che possono causare uno stress ossidativo al capello, indebolendolo. Inoltre, la frutta arancione/gialla contiene il Betacarotene che non è altro che il precursore della Vitamina A che aiuto lo sviluppo della Cheratina.Cioccolato FondenteIl cioccolato fondente contiene diversi sali minerali e vitamine, ma soprattutto è ricco di Polifenoli, ottimi antiossidanti. Inoltre, il cioccolato fondente contiene Magnesio: questo nutriente prende parte ai processi di sintesi metabolica per la formazione di molecole che sono essenziali per la crescita dei nostri capelli.

Non tutti sanno che per la salute dei capelli è importante inserire nella dieta e portare a tavola alcuni alimenti. Per avere capelli forti e sani con i cibi giusti basta selezionarne alcuni che vanno consumati spesso, ecco quali e perché. Ecco gli alimenti che non devono mancare nella dieta per la salute dei capelli: Uovo, Fagioli e lenticchie (e legumi), Salmone, Noci (e frutta secca), Lievito di birra, Grana Padano, Frutta (in particolare arancione e gialla), Cioccolato fondente.

L’uovo: ricco di proteine

L’uovo, inoltre, contiene la Vitamina D che è rara da trovare all’interno dei cibi: è stato dimostrato che questa vitamina ha un ruolo fondamentale nella fase di sviluppo del capello (chiamata Fase Anagena), ovvero quando il palazzo viene costruito. Legumi: fagioli e lenticchie

I legumi, in generale, sono ricchi di proteine che, come sappiamo, sono essenziali per la chioma. Hanno, inoltre, un elevato contenuto di ferro: questo nutriente partecipa alla distribuzione dell’ossigeno all’interno del nostro metabolismo e, di conseguenza, favorisce la corretta ossigenazione di tutti i tessuti, compreso il bulbo pilifero.

Salmone

Il salmone è un pesce ricco di grassi, per questo di solito non viene consigliato spesso e non si trova nelle diete. È fondamentale, però, mangiare di tanto in tano pesci grassi, in quanto questi contengono Omega 3, cioè acidi grassi che il nostro corpo non riesce a produrre da solo, ma di cui ha molto bisogno. L’Omega 3 è importante per la chioma: regola l’idratazione del cuoio capelluto e del capello, mantenendolo elastico nel tempo. Noci

Le noci fanno bene ai capelli perché ricche di Omega 3. Le noci, e la frutta secca in generale, contengono anche la Vitamina B5: è stato dimostrato da diversi studi che questo componente rallenta il processo di formazione di capelli bianchi e contribuisce ai processi di crescita del capello.

Lievito di birra

Il lievito di birra contiene una grande percentuale di biotina (detta anche Vitamina H). La Vitamina H è una delle vitamine più importanti per i nostri capelli: essa prende parte ai processi metabolici di formazione degli amminoacidi. Gli amminoacidi non sono altro che le unità che formano i mattoncini del nostro palazzo, ovvero le proteine dei nostri capelli.

Grana Padano

Il Grana Padano è un formaggio è ricco di Vitamina B12 che dà un grande contributo all’organismo nella regolazione di sebo. Inoltre, ricostituisce il film idrolipidico che riveste il fusto del capello con l’effetto di rinforzarlo e renderlo più lucente. Il Grana Padano contiene anche la Vitamina A che è essenziale per la chioma, in quanto prende parte a dei processi di formazione della Cheratina. Frutta arancione

La frutta arancione e gialla ha un’elevata percentuale di vitamine, tra cui la Vitamina C. La Vitamina C, in particolare, combatte i radicali liberi (maggiori responsabili dell’invecchiamento) che possono causare uno stress ossidativo al capello, indebolendolo. Inoltre, la frutta arancione/gialla contiene il Betacarotene che non è altro che il precursore della Vitamina A che aiuto lo sviluppo della Cheratina.

Cioccolato Fondente

Il cioccolato fondente contiene diversi sali minerali e vitamine, ma soprattutto è ricco di Polifenoli, ottimi antiossidanti. Inoltre, il cioccolato fondente contiene Magnesio: questo nutriente prende parte ai processi di sintesi metabolica per la formazione di molecole che sono essenziali per la crescita dei nostri capelli.