Salute e benessere

Cioccolato, i benefici per il cuore e per la mente

Il cioccolato, quello fondente, fa bene alla salute del cuore e della mente. Negli ultimi decenni il cioccolato è stato oggetto di vari studi che hanno cercato di evidenziare i benefici per la salute ed il benessere del corpo e della mente. Da alcuni studi è emerso che il cioccolato fondente migliora la salute dell’apparato circolatoria.Cioccolato, vero alleato del cuoreGli esperti continuano ad approfondire i benefici del cioccolato per il cuore e l’apparato circolatorio. Il merito sarebbe da attribuire i flavonoidi, dei potenti antiossidanti presenti nel cioccolato e nel cacao che renderebbero flessibili le pareti delle arterie favorendo sia la circolazione che il lavoro del cuore.Mangiare cioccolato fondente migliora la circolazioneSecondo alcuni studi condotti negli Usa mangiare cioccolato fondente all’85% aiuta a migliorare la circolazione del sangue. Si tratta di una conferma dei benefici dei polifenoli. Dalle ricerche è emerso che chi mangia cioccolato extra fondente ha più alti livelli di ossido nitrico, una sostanza che incrementa il flusso sanguigno.Cioccolato fondente, ottimo come rimedio per la tosseGli esperti della Hull Cough Clinic hanno studiato gli effetti della teobromina, una sostanza contenuta nel cacao e nel cioccolato, come rimedio naturale utile per ridurre i sintomi della tosse. I risultati ottenuti sono stati promettenti. La teobromina potrebbe essere utilizzata come ingrediente per i medicinali contro la tosse.Il cioccolato fa bene alla menteUna ricerca sul cioccolato e sul cervello svolta su un campione di 968 consumatori di cioccolato di età compresa tra i 23 e i 98 anni monitorati per 30 anni ha dimostrato che il consumo frequente del cioccolato ha migliorato la memoria. Le funzioni cerebrali delle persone analizzate sono state messe alla prova grazie ad una serie di test che miravano a valutarne la memoria visiva, di lavoro e le capacità verbali. Si è potuto vedere così un effetto decisamente positivo del consumo di cioccolato in particolare in quelle persone che lo consumavano settimanalmente almeno una volta.

Gli esperti della Hull Cough Clinic hanno studiato gli effetti della teobromina, una sostanza contenuta nel cacao e nel cioccolato, come rimedio naturale utile per ridurre i sintomi della tosse. I risultati ottenuti sono stati promettenti. La teobromina potrebbe essere utilizzata come ingrediente per i medicinali contro la tosse.

Una ricerca sul cioccolato e sul cervello svolta su un campione di 968 consumatori di cioccolato di età compresa tra i 23 e i 98 anni monitorati per 30 anni ha dimostrato che il consumo frequente del cioccolato ha migliorato la memoria. Le funzioni cerebrali delle persone analizzate sono state messe alla prova grazie ad una serie di test che miravano a valutarne la memoria visiva, di lavoro e le capacità verbali. Si è potuto vedere così un effetto decisamente positivo del consumo di cioccolato in particolare in quelle persone che lo consumavano settimanalmente almeno una volta.