Superbonus 110%: attenzione alle ultime novitÃ 

Superbonus 110%: attenzione alle ultime novità

Novità per il Superbonus 110%, arriva la proroga. E' quanto prevede la bozza della manovra 2022. Il bonus edilizio 110% per i condomini viene prorogato al 2023 con un meccanismo di detrazioni a scalare negli anni: nella misura del 70% per il 2024 e del 65% per il 2025. Per gli interventi effettuati risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), alla data del 30 settembre 2021, ovvero, per quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risultino avviate le relative formalità amministrative per l’acquisizione del titolo abilitativo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.Inoltre il Superbonus edilizio al 110% viene riconosciuto ai proprietari di prime case monofamiliari fino a dicembre 2022 con redditi Isee fino a 25mila euro, secondo quanto prevede la bozza.

