Attualità

Ora legale 2021, si cambia: stanotte torna l'ora solare

Lancette indietro di un’ora. Ritorna l'ora solare: a partire da stanotte, domenica 31 ottobre, si spostano le lancette indietro di un’ora dalle 3.00 alle 2.00 e si dorme un'ora in più. Ciò significa che ci sarà un'ora di buio in più tutti i giorni anche se ci sarà più luce alla mattina, tipico del periodo autunnale ed invernale, e che si dormirà un'ora in più. Si tratta di un passaggio che non sarà privo di conseguenze per qualcuno che potrà risentire degli effetti collaterali dovuti al passaggio all'ora "naturali". Sintomi come stanchezza, irritabilità, perdita di concentrazione e inappetenza sono piuttosto comuni quando si passa all'ora solare.Ma a risentire del cambio dell'ora sono anche i consumi energetici: con più ore di buio aumenta infatti anche l'utilizzo dell'energia elettrica, elemento che impatta non poco sull'ambiente. Intanto i paesi dell’Unione europea continuano il dibattito sulla necessità o meno di abolire l'ora legale, come chiesto da qualcuno, necessità a cui però l’Italia ha detto già di no.

