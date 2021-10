Italia

Torino, incendio con scoppio: crolla una palazzina a Pinerolo

Pinerolo - Incendio con scoppio in una palazzina a Pinerolo, nel torinese. Le fiamme hanno interessato il terzo piano di un edificio dove si è verificato anche un crollo. Al momento risulta una vittima, che si trovava in casa al momento del crollo. Dalle prime informazioni, ci sarebbero anche alcuni feriti mentre al momento non si ha notizia di dispersi. Sul posto stanno lavorando numerose squadre dei vigili del fuoco. Presenti anche i carabinieri.

