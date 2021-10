Curiosità

Da Ragusa a New York: la vignetta omaggio ai Maneskin

Ragusa - Vignetta Omaggio dell'Accademia delle Prefi di Ragusa ai Maneskin. I Maneskin conquistano New York (cantando in italiano): fan in delirio sul palco per il primo live negli Usa. In queste ore sono tanti i video postati sui social che mostrano la folla in visibilio al primo concerto dei Maneskin a New York. Il primo concerto dei Måneskin negli Stati Uniti è stato una scossa di energia, un sold out al Bowery Ballroom di Manhattan (locale cult della Grande Mela da cui sono passati R.E.M, Coldplay, Lou Reed, Strokes solo per dirne alcuni e dove Patti Smith ha suonato per 14 capodanni di fila) riempito alla massima capienza.Circa 600 persone che mercoledì sera sono corse sotto il palco per ballare con i quattro ventenni italiani più famosi del momento, passati in cinque anni dalle strade di Roma alle stelle.

