Attualità

Maltempo Ragusa, allerta rossa fino a stasera e domani arancione

Ragusa – Il maltempo a Ragusa e in Sicilia orientale non è ancora finito. Il dipartimento della Protezione Civile della Sicilia annuncia per domani, 30 ottobre, ancora temporali e vento di burrasca. In particolare è prevista un’allerta arancione per la provincia di Ragusa e un’allerta rossa per Siracusa, Catania e Messina. Ecco cosa si legge sul sito Istituzionale della protezione Civile: precipitazioni diffuse, carattere di temporale, su Sicilia orientale, specie sui settori ionici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, grandinate, attività elettrica e forti raffiche di vento. venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali, con raffiche di burrasca forte, su Sicilia orientale, specie sui settori ionici. Forti mareggiate lungo le coste esposte.Intanto fino alla mezzanotte di oggi, 29 ottobre, a Ragusa è ancora allerta rossa.

