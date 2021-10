Maltempo, domani allerta arancione: il sindaco di Ragusa riapre scuole e cimiteri

Previsioni meteo Ragusa: 30 ottobre allerta arancione

Alcune raccomandazioni per la cittadinanza, invitata a mantenere un alto livello di prudenza:

non sostare sui ponti o lungo gli argini o le rive di un corso d’acqua in piena; non sostare in aree soggette a esondazioni o allagamenti anche in ambito urbano; evitare passaggi a guado o sottopassi; non sostare al di sotto di una pendice rocciosa non adeguatamente protetta o argillosa; allontanarsi dalle coste e dai moli durante le mareggiate.