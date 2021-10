Attualità

Allerta arancione a Chiaramonte Gulfi, il sindaco riapre solo scuole: cimitero chiuso

Chiaramonte Gulfi - Il sindaco di Chiaramonte Gulfi, sebastiano Gurrieri, domani, 30 ottobre, riapre le scuole mentre manitene chiusi cimitero e giardini comunali. Lo annuncia sul suo profilo facebook dopo il bollettino della protezione Civile della Sicilia che annuncia per domani un'allerta meteo arancione. "Con il nuovo avviso diramato dal dipartimento regionale della Protezione Civile di oggi, il nostro territorio a partire dalle ore 24.00 rientrerà in una zona arancione e non più rossa.Secondo le attuali previsioni, nelle prossime ore si registrerà infatti un rallentamento delle piogge ma rimane opportuno restare prudenti. Difatti dopo le piogge che si sono registrate in maniera così abbondante come non si ricorda da anni, - scrive il sindaco Sebastiano Gurrieri - si potrebbero verificare degli effetti al suolo da non sottovalutare, come probabili frane.Pertanto si raccomanda ai cittadini prudenza nonché l'invito a evitare di stazionare vicino alte muraglie o alberi e sempre per tale ragione anche nella giornata di domani, sabato 30 ottobre, resteranno chiusi il cimitero e i Giardini comunali. Invece, sempre nella giornata di domani e per le ragioni di cui sopra, riprenderanno le regolari attività didattiche di tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio. Sarà compito e cura della Polizia Locale in sinergia al Gruppo Alfa della Protezione Civile di Chiaramonte vigilare costantemente in tutto il territorio urbano e rurale per verificare la presenza di eventuali cedimenti del suolo che si potrebbero verificare. Il Sindaco Sebastiano Gurrieri

Chiaramonte Gulfi - Il sindaco di Chiaramonte Gulfi, sebastiano Gurrieri, domani, 30 ottobre, riapre le scuole mentre manitene chiusi cimitero e giardini comunali. Lo annuncia sul suo profilo facebook dopo il bollettino della protezione Civile della Sicilia che annuncia per domani un'allerta meteo arancione. "Con il nuovo avviso diramato dal dipartimento regionale della Protezione Civile di oggi, il nostro territorio a partire dalle ore 24.00 rientrerà in una zona arancione e non più rossa.Secondo le attuali previsioni, nelle prossime ore si registrerà infatti un rallentamento delle piogge ma rimane opportuno restare prudenti. Difatti dopo le piogge che si sono registrate in maniera così abbondante come non si ricorda da anni, - scrive il sindaco Sebastiano Gurrieri - si potrebbero verificare degli effetti al suolo da non sottovalutare, come probabili frane. Pertanto si raccomanda ai cittadini prudenza nonché l'invito a evitare di stazionare vicino alte muraglie o alberi e sempre per tale ragione anche nella giornata di domani, sabato 30 ottobre, resteranno chiusi il cimitero e i Giardini comunali. Invece, sempre nella giornata di domani e per le ragioni di cui sopra, riprenderanno le regolari attività didattiche di tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio. Sarà compito e cura della Polizia Locale in sinergia al Gruppo Alfa della Protezione Civile di Chiaramonte vigilare costantemente in tutto il territorio urbano e rurale per verificare la presenza di eventuali cedimenti del suolo che si potrebbero verificare. Il Sindaco Sebastiano Gurrieri