Cultura

Ragusa, deposta una lapide per ricordare Giovanni Spampinato

Ragusa - “In memoria del giornalista Giovanni Spampinato, voce libera e coraggiosa, che per il suo tenace impegno nella ricerca della verità , a soli 26 anni, la sera del 27 ottobre 1972, in questo luogo venne assassinato”. Queste le parole incise sullla lapide che è stata posta in via Giuseppe Di Vittorio, nei pressi della Casa Circondariale, nel luogo in cui il giovane giornalista fu assassinato. L’amministrazione comunale ha così fatta propria la richiesta del referente del movimento culturale-politico M24A Equità Territoriale, Sebastiano La Mesa e del fratello di Giovanni Spampinato, Salvatore, di posizionare in via G. Di Vittorio una lapide dedicata al giovane giornalista, nel corso di una cerimonia alla quale hanno partecipato i rappresentanti delle istituzioni cittadine, mntre la lapide è stata benedetta da Padre Giuseppe Pecorella della Sacra Famiglia, Il movimento 24 agosto Equità territoriale aveva infatti chiesto che a Ragusa potesse essere posta una lapide in ricordo di Giovanni Spampinato, ucciso il 27 ottobre del 1972 e di cui ricorre quindi il 49esimo anniversario dell’assassinio.La richiesta è stata inoltrata dal movimento assieme al fratello di Giovanni Spampinato, Salvatore. E Sebastiano La Mesa, referente del movimento a Ragusa ricorda “è un momento molto significativo per tutti noi e per la città. Ringraziamo l’Amministrazione comunale per avere accolto la nostra istanza e, in particolare, il consigliere comunale Mario D’Asta che ha perorato il nostro intervento dentro le istituzioni e che ha fatto sì che si creassero le condizioni per arrivare al dunque”. Poi La Mesa aggiunge “ci pare che non ci sia bisogno di aggiungere altro visto che di voci libere e coraggiose ne abbiamo bisogno sempre di più, a maggior ragione in questo particolare periodo storico. Ricordare Spampinato e il suo impegno è doveroso e nobilita una comunità che non solo non vuole dimenticare ma auspica che questa testimonianza verso la ricerca della verità possa servire da mirabile esempio per le generazioni future”.E da parte sua il presidente dell’Anpi (l’associazione partigiani), Gianni Battaglia, presente con una delegazione dell’associazione, ricorda “era un giornalista d'inchiesta, appassionato del suo lavoro. È sempre più attuale la necessità di una riapertura delle indagini che facciano, finalmente e compiutamente, luce sui fatti accaduti”. Ed ecco quanto il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì ha voluto evidenziare nel corso della cerimonia “Della storia di Giovanni Spampinato mi sono sempre rimaste impresse due cose. La prima sono i titoli dei giornali all’indomani del suo omicidio, tutti abbastanza simili: “Assassinato perché cercava la verità”. In quelle poche parole è condensato il dramma e il merito di Spampinato. La seconda è contenuta sulla lapide: Ragusa, 6 novembre 1946 – Ragusa, 27 ottobre 1972. Neanche ventisei anni. Ma questa non è solo la storia di un bravo e giovane giornalista.Mafia, terrorismo golpista, traffico di opere d’arte: nella vicenda Spampinato ci sono tracce di una Ragusa a cui non siamo abituati e che troppo in fretta è stata nascosta sotto al tappeto. Auspico allora che questa targa dedicata a Giovanni Spampinato non sia solo un ricordo, ma declini nel presente la sua attenzione a non fermarsi alla superficie delle cose. L’attenzione dei cittadini onesti, la voglia di comprendere meglio, è la prima forma di difesa contro ogni criminalità, contro ogni diffidenza. Nel luogo dove fu ucciso, da oggi e ogni giorno in avanti, Ragusa omaggia finalmente questo ragazzo, con cui da quasi 50 anni avevamo un debito di memoria”. (da.di.)

