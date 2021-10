Cultura

Antologia In punta di piedi verso l'aurora: libro prende il titolo dal monologo di Violetta Chiarini

Antologia In punta di piedi verso l'aurora. Il libro prende il titolo dal monologo teatrale omonimo di Violetta Chiarini vincitore del Premio Nazionale di Scrittura Teatrale Marco Praga 2021 .In relazione al nostro articolo apparso giorno 8 ottobre 2021, “VITTORIA: IL LIBRO DEL VITTORIESE MASSIMO LA PEGNA IN PUNTA DI PIEDI VERSO L'AURORA - Il libro raccoglie testi teatrali presentati alla prima edizione del Premio nazionale di scrittura teatrale” abbiamo dovere e necessità di fornire alcune precisazioni. Il titiolo originale era : IL VITTORIESE MASSIMO LA PEGNA NELL’ANTOLOGIA “IN PUNTA DI PIEDI VERSO L’AURORA” e il sottotitolo: “Il libro raccoglie testi teatrali presentati alla prima edizione del Premio nazionale di scrittura teatrale dedicata a Marco Praga”.Purtroppo per un refuso di trascrizione è apparso come se il libro fosse opera di Massimo La Pegna, anche se il sottotitolo già spiegava che si trattava di una antologia. Per il resto precisiamo che a dare il titolo al volumetto, è il monologo “In punta di piedi verso l’aurora” di Violetta Chiarini, vincitore del Premio Nazionale di Scrittura Teatrale Marco Praga 2021 che, in quanto tale ha avuto il diritto di dare il nome all’intera antologia. L’Autrice, Violetta Chiarini, precisa altresì “il mio monologo è stato depositato alla SIAE nel 2020, col titolo, appunto, “In punta di piedi verso l’aurora”. Tale testo è anche quello dell’omonimo video pubblicato on line, da me realizzato e recitato”. Rimane da dire, come fatto già nell’articolo originario, che il volumetto, curato da Chiara Rossi ed edito da Macabor, casa editrice di Francavilla Marittima (CS) raccoglie tutti i monologhi degli autori presenti nella rosa dei candidati, ma riservando l’onore del titolo al monologo vincitore del Premio Nazionale di Scrittura Teatrale Marco Praga 202, appunto “In punta di piedi verso l’aurora” di Violetta Charini, alla quale vanno le scuse della redazione e i complimenti per il risultato. (daniele distefano)

