Ragusa, Asp chiude strutture non ospedaliere per allerta rossa: ecco quali

Ragusa . L'Asp di Ragusa domani, 29 ottobre, chiude le strutture non ospedaliere per allerta meteo rossa.Con un susseguirsi di note stampa, dal tardo pomeriggio alle serata di ieri, l’Azienda Sanitaria Locale di Ragusa ha disposto via via la chiusura per allerta maltempo di quasi tutte le strutture non ospedaliere. Il primo a essere chiuso il sito per i test rapidi dell’Asi di Ragusa, cui sono seguite le chiusure di tutti gli hub e centri vaccinali dell’intera provincia, quindi di tutti gli uffici amministrativi dell’’Asp e infine dei consultori di Ragusa, degli uffici di Santa Croce Camerina e della zona montana, del poliambulatorio di via Aldo Licitra a Ragusa e degli uffici della Medicina di base di via Dante sempre a Ragusa, nonchè degli uffici e dei servizi sanitari del territorio dei Comuni di Vittotria, Comiso e Acate.

