Attualità

Comiso, donati gli organi di Giuseppe Cugnetto: morto a 44 anni

Comiso – Tutta Comiso piange la morte di Giuseppe Cugnetto, per tutti “Cucù”, il 44enne, colpito da un ictus e morto dopo qualche settimana di ricovero in ospedale. Giuseppe Cugnetto, era un imprenditore molto conosciuto a Comiso, tra i proprietari del locale "Sud". Il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari e tutta la Giunta comunale hanno voluto ricordare con un elogio pubblico il grande ed encomiabile gesto di generosità della famiglia del giovane Giuseppe Cugnetto che ha deciso di donare gli organi. “Pur in un momento di così grande dolore – dichiara commosso il Sindaco di Comiso – come la perdita di un familiare, tuttavia il giovane Giuseppe Cugnetto spentosi nel tardo pomeriggio di mercoledì 27 ottobre per cause naturali, continuerà a vivere e dare vita ad altre persone grazie alla donazione degli organi predisposta dalla famiglia.Un gesto encomiabile di grande generosità – continua Maria Rita Schembari – e di grande risonanza che ha contraddistinto la famiglia e che merita l’elogio mio e di tutta la giunta, oltre al sincero cordoglio nostro e della città tutta per questa perdita prematura”.

